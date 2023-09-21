Кличко сообщил о перебоях с электроснабжением в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки на столицу произошел взрыв в Дарницком районе. В некоторых микрорайонах Святошинского района отсутствует вода и электроэнергия, уточнил мэр.

В Шевченковском районе повреждена газовая труба. «Газовая служба на месте. В Дарницком районе есть разрушение нежилых зданий. Сейчас информации о пострадавших нет»,— написал господин Кличко в Telegram-канале.

К 6:00 утра по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Командование воздушных сил ВСУ объявляло о возможных ракетных ударах. Также сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области. По данным на 6:31 мск, воздушная тревога действует в 12 областях.

Лусине Баласян