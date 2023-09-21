По всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. В Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей тревога прозвучала с 05:43.

Командование воздушных сил ВСУ объявило о возможных ракетных ударах. Тревога в нескольких областях Украины объявлена второй раз за ночь, примерно с 4:53. Издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Киевской области, «Общественное» — о взрывах в Черкасской области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице.

Лусине Баласян