Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

По всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. В Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей тревога прозвучала с 05:43.

Командование воздушных сил ВСУ объявило о возможных ракетных ударах. Тревога в нескольких областях Украины объявлена второй раз за ночь, примерно с 4:53. Издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Киевской области, «Общественное» — о взрывах в Черкасской области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице.

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...