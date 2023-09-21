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Коммерсантъ FM
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В США семь картин Шиле вернули наследникам владельца, погибшего в концлагере

Семь картин австрийского живописца Эгона Шиле передали наследникам их владельца — еврейского коллекционера Фрица Грюнбаума. Об этом наследники сообщили газете New York Times. Коллекционер погиб в 1941 году в концлагере.

Торжественная церемония передачи картин состоялась в офисе окружного прокурора Манхэттена. Наследники Фрица Грюнбаума, отмечает газета, добивались возвращения картин более 25 лет.

Прежде картины, изъятые у Фрица Грюнбаума в 1941-м, находились в музеях. Еще две картины были у коллекционеров. В общей сложности его коллекция состояла из 80 работ Эгона Шиле.

20 сентября американский миллиардер Рональд Лаудер сообщил о намерении вернуть наследникам Фрица Грюнбаума картину «Я люблю антитезы», примерная стоимость которой — $2,75 млн. Также картины были найдены и изъяты у музеев: «Русский военнопленный» в Чикагском институте искусств, «Мужской портрет» в Музее Карнеги в Питтсбурге и «Девушка с черными волосами» в Мемориальном художественном музее Аллена.

Лусине Баласян

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