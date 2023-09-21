Суд оценил статус криминального лидера

Московский городской суд вынес приговор по делу криминального авторитета Гаджибабы Талыбханлы (Хаджи Бейлаганский), который обвинялся в занятии высшего положения в преступной иерархии. При вынесении решения суд учел не только активное участие обвиняемого в жизни криминального мира, но и наличие в его действиях «особо опасного рецидива». Ранее Хаджи Бейлаганский был осужден Пресненским судом столицы по делу об убийстве, покушении на убийство двух лиц и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов на 19 лет колонии строгого режима. К этому сроку Мосгорсуд добавил путем частичного сложения наказаний еще два года. Кроме того, «авторитет» был оштрафован на 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хаджи Бейлаганский

Фото: Автор неизвестен Хаджи Бейлаганский

Фото: Автор неизвестен

Судебный процесс по делу 41-летнего Гаджибабы Талыбханлы (в криминальных кругах известен как Хаджи Бейлаганский) продолжался в Мосгорсуде всего лишь немногим более месяца. Подсудимому инкриминировалась ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Недолгое судебное разбирательство завершилось тем, что Гаджибаба Талыбханлы был признан виновным в инкриминируемом ему деянии. За статус вора в законе суд приговорил Хаджи Бейлаганского к девяти годам колонии строгого режима. Однако по совокупности приговоров путем частичного сложения с уже имеющимся у него 19-летним сроком, назначенным Пресненским райсудом Москвы в феврале 2021 года, Мосгорсуд назначил ему окончательное наказание в виде 21 года колонии строгого режима и оштрафовал Талыбханлы на 1 млн руб. После освобождения по решению суда «законник» будет ограничен в свободе еще на два года. Отметим, что в прениях сторон гособвинение просило для подсудимого 12 лет за занятие высшего положения в преступной иерархии и 25 лет колонии по совокупности приговоров. По версии столичной прокуратуры, поддерживавшей обвинение, Хаджи «в судебном заседании фактически признал наличие у него криминального статуса».

Обвинение по ст. 210.1 УК РФ (она была введена в УК относительно недавно — 4,5 года назад, но уже успела получить широкую правоприменительную практику) Хаджи Бейлаганскому, «крестнику» убитого в 2016 году криминального авторитета Ровшана Ленкоранского (Джаниева), было предъявлено в марте этого года. 22 марта Тушинский суд Москвы арестовал Талыбханлы, для чего его доставили в столицу из исправительной колонии №9 в Борисоглебске, где он отбывал предыдущее наказание. Расследование дела столичное ГСУ СКР завершило в середине июля этого года.

По данным правоохранительных органов, Хаджи Бейлаганского короновали, когда ему исполнилось 30 лет — 10 декабря 2012 года в Дубае (ОАЭ). На высшую ступень Хаджи продвигал его покровитель, влиятельный вор в законе Ровшан Ленкоранский.

Коронации предшествовало убийство в апреле 2012 года Ильгара Алиева (Ильгар Данабаш), который считался правой рукой одного из самых известных воров в законе последних десятилетий Деда Хасана (Аслан Усоян). В то время между кланами последнего и Ровшана Ленкоранского проходили начавшиеся еще в 2008 году жесткие разборки из-за контроля над рынками плодоовощной продукции в Московском регионе.

Убийство Алиева было совершено 19 апреля на улице Пресненский Вал, возле клуба «16 тонн». Киллер подошел к застрявшей в пробке Toyota Land Cruiser, в которой находился Ильгар Данабаш со спутницей, и выстрелил в обоих несколько раз. Мужчина от ран скончался. Его спутница, которой удалось уцелеть, помощи следствию оказать не смогла — убийцу она не запомнила. Однако оперативникам удалось найти свидетелей, которые хорошо запомнили лицо стрелявшего. До 2013 года расследование шло довольно вяло. При этом сыщикам удалось получить информацию, что во время коронации Гаджибабы Талыбханлы на сходке в ОАЭ присутствующим фактически открыто дали понять, что Ильгара Алиева устранил именно Хаджи Бейлаганский. Он, кстати, впоследствии и стал осуществлять контроль за рынками, поскольку Ровшан Джаниев предпочитал жить за границей, скрываясь от конкурентов.

Хаджи Бейлаганский был задержан 31 мая 2018 года в столичном ресторане «Белый дом» в Глубоком переулке. А на следующий день следователи СУ СКР по Северо-Западному административному округу Москвы, в то время занимавшиеся расследованием, предъявили ему обвинение в убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также незаконном использовании документов, так как в Москву он прилетел по загранпаспорту своего брата.

Адвокат осужденного Айшат Бурмистрова считает и первый, и второй приговоры, вынесенные по делам ее подзащитного, абсолютно необоснованными и незаконными. По ее словам, Талыбханлы никогда не короновали, содержащиеся в уголовном деле сведения об этом — «просто вымысел следствия». Соответственно, никаких оснований для предъявления ему обвинения по ст. 210.1 УК у следственных органов, по убеждению адвоката, не было. Кроме того, госпожа Бурмистрова настаивает, что ее клиент не совершал и убийства, за которое он был ранее осужден. По ее словам, в момент совершения преступления Гаджибабы Талыбханлы вообще не было в Москве. Кроме того, утверждает адвокат Бурмистрова, в показаниях свидетелей говорится о киллере со славянской внешностью и следами оспы на лице. «А у Гаджибабы лицо гладкое, без изъянов»,— отметила она. Адвокат добавила, что пока ничего не может сказать, будет ли обжалован новый приговор. «Все зависит от доверителя»,— пояснила она.

Юрий Сенаторов