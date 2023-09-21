В СПЧ просят притормозить принятие закона о рубках на Байкале

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину послание с просьбой отложить принятие законопроекта, разрешающего сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкала в срок до 2030 года. Речь о проектах поправок к законам «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе», принятых Госдумой в первом чтении в июле 2023 года. Документом также предлагается разрешить возводить в центральной экологической зоне Байкала дороги, очистные сооружения, коммунальные объекты, кафе, рестораны и туалеты.

Байкальская природная территория находится под охраной ЮНЕСКО: в ее пределах запрещено строить новые хозяйственные объекты (и реконструировать действующие) без положительного заключения государственной экологической экспертизы. Центральная зона Байкальской природной территории включает Байкал с островами, прилегающую к озеру водоохранную зону и несколько ООПТ. К законопроекту прилагался перечень из 75 участков (общей площадью до 600 га), где можно рубить и строить гидротехнические сооружения. Проект вызвал скандал: оппоненты в Госдуме назвали его «похоронами священного озера» (см. “Ъ” от 12 июля). Против выступило правовое управление парламента, напомнив об особом статусе Байкала.

Валерий Фадеев сообщает в письме о необходимости научно оценить последствия принятия законопроекта и обсудить это с представителями гражданского общества. «Мы не должны забывать о правах местных жителей… При этом закон должен полностью нивелировать экологические риски, включая опасность сплошных рубок в интересах нечистоплотного бизнеса»,— говорится в обращении.

Отметим, что в августе 2023 года первый зампред комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов заявил об обращении в Генпрокуратуру по поводу проверки законности выделения 14,5 тыс. земельных участков на особо охраняемой территории озера Байкал. Александр Воронов