Госномера выходят на передний план

Представители Российской автомобильной федерации (РАФ) добиваются от властей либерализации правил установки нестандартных (тип 1А, их еще называют «квадратными») госномеров, введенных в обиход три года назад. Это регистрационные знаки для штатных мест крепления на японских, американских и других автомобилях. Сейчас их разрешено размещать только в районе заднего бампера. Ограничение нужно снять, считают в РАФ. Росстандарт предложение не поддержал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Автономера типа 1А были введены поправками к ГОСТ-50577 4 августа 2020 года, что упростило жизнь владельцам японских и американских машин. Они могут теперь устанавливать госрегзнаки без каких-либо переделок в штатные места, предусмотренные производителем. Стандартные прямоугольные (тип 1) при установке приходилось гнуть или использовать переходники. ГОСТ при этом сообщал, что установка «квадратных» номеров возможна только в районе заднего бампера. Штраф за нарушение составляет 500 руб. Чем вызвано ограничение, в документе не пояснялось.

Зампред комитета классических автомобилей РАФ, коллекционер автономеров Петр Шляхин обратился с письмом в Росстандарт и технический комитет при агентстве «Безопасность дорожного движения» (господин Шляхин является его членом, в комитет также входят представители ГИБДД и Научного центра безопасности дорожного движения МВД), предложив разрешить устанавливать номера типа 1А не только в задней, но и в передней части автомобиля.

Созданная в 1991 году РАФ является преемником Федерации автомобильного спорта СССР. Организация объединяет автоспортсменов, тренеров, судей, реставраторов автостарины и т. д. РАФ возглавляет бывший глава ГИБДД России, управляющий директор «Ростеха» по инфраструктурным проектам Виктор Кирьянов.

Петр Шляхин приводит ряд аргументов в обосновании своей позиции. Он, в частности, указывает на транспортные средства с установленной производителем лебедкой на переднем бампере (например, Nissan Patrol выпуска 1987–1997 годов): стандартный прямоугольный номер приходится крепить сбоку, он выступает за пределы авто и может травмировать пешеходов. В других случаях номер может перекрывать датчики парктроника. Более того, есть модели японских авто, у которых с завода переднее крепление идет под квадратный номер, а обычный при установке закрывает вентиляцию двигателя. «Это ухудшает охлаждение двигателя, что может повлечь повышенные выбросы вредных веществ»,— поясняет Петр Шляхин. На некоторых иномарках прямоугольный номер закрывает порой внешние световые приборы.

В Союзе производителей госрегзнаков транспортных средств предложение поддержали, отметив, что по дорогам и так, несмотря на запрет, уже передвигается большое количество авто с квадратными номерами спереди. «Особенно часто это встречается во Владивостоке,— говорят в организации.— То, что это фактически незаконно, водителей не смущает, да и ГИБДД, видимо, не придирается. Почему же не внести поправки в ГОСТ, легализовав существующую практику?» По данным ГИБДД, в России зарегистрировано более 3 млн праворульных легковых авто, большая часть — на Дальнем Востоке.

«С учетом ввоза в последнее время тысяч авто с правым рулем вопрос стоит острее, чем раньше,— поддержал инициативу вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— И их будет все больше, так как это авто в нижнем ценовом сегменте — за счет дешевой растаможки и маленьких моторов». В первом полугодии, отметим, Владивостокская таможня оформила более 130 тыс. автомобилей, ввезенных для личного пользования из-за рубежа (80% из Японии),— вдвое больше, чем годом ранее. Однако с 9 августа Япония запретила ввоз в РФ легковых авто с двигателями объемом более 1,9 л: общий объем автоэкспорта Японии в Россию, по данным Минфина страны, упал на 42,5% в августе.

В Росстандарте “Ъ” сообщили, что предложение признано «нецелесообразным». Конструкция «большинства» автомобилей позволяет установить обычный прямоугольный номер, «допускается» использование переходников и рамок, а при установке квадратного госрегзнака «не обеспечивается» его подсветка, пояснили в ведомстве. «Впереди подсветки на номерах и нет, этот аргумент выглядит странным»,— отмечает Антон Шапарин.

В ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов камер) назвали идею РАФ «преждевременной». «На российских дорогах автомобили с такими госномерами встречаются нечасто,— говорят в организации.— Нейросети, применяемые в современных камерах, можно научить распознавать все что угодно, но для этого необходимы время и несколько сотен тысяч эталонных изображений».

Иван Буранов