Нацбол набросал на двадцатку

Нижегородский райсуд назначил 20 тыс. руб. штрафа нацболу Рамазану Сулейманову по административной статье за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Летом активисты разбросали с башни Нижегородского кремля листовки «Свободу Игорю Стрелкову» с цитатами его критических высказываний в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу. Занятый на исправительных работах за оскорбление судьи Рамазан Сулейманов пообещал обжаловать штраф. Он считает, что полицейские несправедливо приписали ему авторство высказываний арестованного бывшего командующего вооруженными силами ДНР, а участие в акции не доказано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд рассмотрел административный протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении участника незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Рамазана Сулейманова. Его привлекли после акции в поддержку бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), арестованного в Москве. 29 июля неизвестные растянули на Георгиевской башне кремля баннер с надписью: «Свободу Стрелкову» и разбросали из бойниц листовки с биографией ополченца и требованием немедленно освободить его.

Листовки в поддержку Игоря Стрелкова содержали сведения о его критических высказываниях в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В полиции, изучив записи камер, сочли причастным к акции Рамазана Сулейманова. Сейчас он отбывает наказание в виде принудительных работ в трудовом центре ИК-20. Нацбол попал туда в августе по старому делу за оскорбление судьи. За это ему присудили год принудительного труда, но вместо этого в 2022 году Рамазан Сулейманов отправился добровольцем в зону СВО, а затем собирал гуманитарную помощь для бойцов и до колонии добрался с большой задержкой после судебных споров. Там ему и предъявили протокол за кремлевскую акцию.

Свидетелями в суде выступили трое полицейских и продавщица мороженого Людмила Хазова. Экспертом выступил профессор ННГУ Сергей Устинкин, известный своими заключениями по делам несистемной оппозиции.

Продавщица рассказала, что видела только баннер и летящие из башни листовки. Прочитав одну из них, она тут же позвонила в службу 112, прочитала оператору содержимое агиток, дождалась полицейских и дала показания. Акцию она осудила: «Это видное место, здесь всегда много туристов. За город стыдно. Это нехороший поступок». Сотрудники пятого отдела МВД дали показания, как сличали записи с камер с фотографиями Рамазана Сулейманова. Впрочем, кадров, как он заходит или выходит из Георгиевской башни, в деле не оказалось.

В свою очередь профессор Устинкин однозначно определил разброс листовок как дискредитацию. По его словам, военная спецоперация идет успешно, потери российской армии гораздо меньше, чем украинской, а подобные публичные действия подрывают доверие к командованию и власти. Впрочем, в суде выяснилось, что как специалист по военной истории Сергей Устинкин знает об Игоре Стрелкове лишь в общих чертах.

На вопрос судьи, является ли критика Минобороны РФ, если ее цитируют третьи лица, дискредитацией, профессор сообщил о необходимости отдельной лингвистической экспертизы. Однако ходатайство защиты о назначении такого исследования суд отклонил.

Нацбол и его защита не согласились с протоколом.

«Никто из свидетелей не видел Рамазана Сулейманова, а в полицейских рапортах не обоснован состав дискредитации. Нет даже конкретной формулировки, что именно ему вменяют.

В листовках упомянут министр Шойгу, которого якобы критиковал Игорь Стрелков, однако Рамазан Сулейманов не выразил по этому поводу ни поддержки, ни одобрения. Высказывания Стрелкова почему-то приписали моему подзащитному», — сообщила суду его представитель Мария Тиллерт. Она добавила, что акция в кремле максимум тянет на административную статью о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

Суд согласился с доводами полиции и свидетелей и оштрафовал Рамазана Сулейманова на 20 тыс. руб. Мария Тиллерт тут же написала апелляционную жалобу, а виновник поехал обратно в трудовой центр, где устроен маляром-штукатуром по отделке фасадов.

«На прошлой неделе получил 2,5 тыс. руб. зарплаты за полмесяца работы. Люди у нас работают на заводах, производствах и стройках, всем платят минималку. Из нее вычитают выплаты по судебным постановлениям, НДФЛ и коммуналку центра. Тысяч пять-шесть на это уходит, а тут еще и штраф», — посетовал нацбол.

Возможно, с его уплатой, если наказание не будет отменено, помогут соратники по партии.

Роман Рыскаль