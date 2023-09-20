Дачникам хотят дать право голоса

Депутаты Московской областной думы предлагают разрешить участвовать в выборах сельских старост собственникам жилья без местной прописки. Соответствующий законопроект Мособлдума в среду внесла в Госдуму совместно с ее депутатом от Подмосковья Геннадием Паниным («Единая Россия»). Авторы объяснили инициативу тем, что фактическая численность жителей малонаселенных пунктов зачастую намного превышает количество зарегистрированных там граждан. Ранее Дума уже приняла поправку, разрешающую назначать старостами не прописанных в селе собственников жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Поправки предложено внести в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления». По его действующим нормам, в населенных пунктах численностью до 300 жителей староста может назначаться муниципальным советом по представлению схода зарегистрированных там поселян.

Однако во многих подмосковных селах число собственников жилья заметно превышает число прописанных там жителей, говорится в пояснительной записке к проекту: «Такие граждане, как правило, являются активными участниками общественной жизни и мероприятий, проводимых в населенном пункте, помогают решать вопросы местного значения и хотели бы принимать участие в выборе старосты». Схожая ситуация, по словам авторов поправок, в Ленинградской, Тверской и Вологодской областях.

Законопроект предлагает включить в круг участников схода по вопросу назначения или отставки сельского старосты «лиц, имеющих в собственности жилое помещение, расположенное в данном населенном пункте, в том случае, если это установлено муниципальным нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления».

При этом кворум для правомочности такого схода предложено снизить с половины до четверти от списочного количества жителей.

«Это уже вторая серьезная проработка относительно сельских старост,— напомнил ранее в соцсетях Геннадий Панин, занимающий в Госдуме пост первого зампреда комитета по региональной политике и местному самоуправлению.— Если раньше старостами могли быть только прописанные на этой территории жители, то теперь (с февраля 2023 года.— “Ъ”) старостой может быть и человек без регистрации в этом населенном пункте, но имеющий здесь собственность».

Депутат также подчеркнул, что обе инициативы «максимально жизненные» и исходили непосредственно от глав сельсоветов: «Я сам житель деревни и точно знаю, что штамп о прописке не гарантирует активность, участие, заинтересованность в общественной жизни».

Позже законодатели планируют предоставить непрописанным собственникам право на участие в сходах «по самым разным житейским вопросам» — например, о границах поселения, самообложении и инициативных проектах, добавил единоросс.

Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев (КПРФ) сказал «Ъ», что «навскидку инициатива правильная». «Местное самоуправление все-таки власть, приближенная к народу, и по факту часто дачники являются полноценными жителями таких населенных пунктов. Для них вопросы развития, благоустройства, транспорта очень важны, и поэтому должен быть какой-то механизм учета их мнения»,— пояснил депутат.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию Андрей Максимов согласен, что поднятая Мособлдумой проблема актуальна для разных регионов, где люди живут на два дома, а многие работают дистанционно. «Это совершенно типичная история, когда в деревеньке местных жителей осталось десять человек, а остальные — приезжие»,— отмечает эксперт

По его словам, необходимость соотнести реальное сообщество с возможностью управления территорией давно назрела, и на этот счет уже обсуждались разные варианты — например, разведение механизма выборов в местные органы власти и различных форм территориального самоуправления. Внесение изменений в законодательство — более сложный путь с точки зрения юридической техники, но зато он позволит более радикально решить проблему, полагает господин Максимов. И если опыт окажется удачным, то можно будет идти дальше по пути расширения такой практики, заключает эксперт.

Григорий Лейба, Ксения Веретенникова, Анастасия Корня