Глава Краснодара Евгений Наумов в преддверии дня рождения краевого центра рассказал “Ъ-Кубань” о приоритетных проектах, которые реализуются в городе, объяснил, почему выросли цены на проезд в общественном транспорте, а также ответил на вопрос, в каких районах удалось решить проблему с нехваткой мест в детских садах.

Глава Краснодара Евгений Наумов

Фото: Станислав Телеховец

— Краснодару исполняется 230 лет. Каким город подошел к своему юбилею, на ваш взгляд? Какие ключевые достижения сейчас есть у города?

— Краснодар встречает круглую дату достойно. В краевом центре строятся социальные объекты, открываются новые производства, благоустраиваются зеленые территории, ремонтируются дороги. Город живет и развивается, строит планы на будущее, и их очень много. А это главное. Думаю, мы все гордимся нашим Краснодаром и будем и дальше все вместе делать его еще лучше.

— Какие инфраструктурные проекты и инициативы сейчас приоритетны для Краснодара?

— Их много, как у любого крупного города. Развивать нужно много направлений. И проблем у города-миллионника, откровенно говоря, немало. Над их решением мы и работаем. Одно из важнейших — развитие общественного транспорта и улично-дорожной сети. Ведь о краснодарских пробках уже знают по всей стране. Считаю, что самый эффективный способ борьбы с ними— развитие общественного транспорта. Важнейший проект в этом направлении — строительство новых трамвайных линий и обновление общественного транспорта. В прошлом году мы заключили концессионное соглашение на строительство трамвайных путей общей протяженностью 35,6 км в районе Западного обхода. Сейчас реализуется первый этап — модернизация трамвайного узла на ул. Московской. В рамках концессии будут приобретены 100 трамвайных вагонов. На сегодняшний день компания «Синара—ГТР Краснодар» заключила договор на поставку 90 единиц трамваев, в том числе 40 прибудут в Краснодар до конца текущего года.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году планируется закупка 16 электробусов. По лизингу закупили 31 новый троллейбус. Всего планируем закупить 60, в том числе 38 — с увеличенным автономным ходом.

Но про строительство и ремонт дорог мы тоже не забываем. Все 40 участков, которые были в плане по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на этот год, отремонтированы. Три из них завершили еще в 2022 году. Всего обновили более 60 км дорожного полотна.

Также капитально реконструируем дороги по краевой программе. В настоящее время у нас в работе восемь объектов капитального строительства. Это улицы Тополиная, Домбайская, Александровская, Ратной Славы, Зиповская и несколько других. Улицу им. Циолковского уже завершили.

Федеральные и региональные проекты, которые реализуются в краевом центре,— тоже важная составляющая решения транспортных проблем. Например, строительство Дальнего Западного обхода, нового Яблоновского моста. Это огромный плюс городу.

Сбалансированному развитию города будет способствовать реализация проектов комплексного развития территорий. Мы подписали первые четыре договора на комплексное развитие разных массивов города общей площадью более 260 га. Они будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой для будущих жителей в соответствии с генпланом — то есть это не только детские сады и школы, а еще объекты допобразования, здравоохранения, скверы, пункты полиции.

Еще один важный для развития города вопрос — это строительство сетей, необходимой инженерной инфраструктуры. Без этого город не сможет развиваться, строить планы в любой сфере — хоть социальная, хоть промышленная политика. Мы уже приступили к строительству ливневого коллектора на Западном обходе по нацпроекту. Идет подготовительная работа для начала строительства второй очереди 20-го канализационного коллектора. Уже определен генеральный подрядчик, заключен контракт на выполнение работ. Проектируем ливневую систему по балке реки Осечки.

Для комфортной жизни необходимы благоустроенные общественные пространства. Этой осенью будут завершены работы по благоустройству бульвара Николаевский на Гидрострое и сквера «Изумрудный» в Молодежном микрорайоне. Будем продолжать развивать эти направления дальше, делать наш город современным и комфортным.

Проблем у города-миллионника, откровенно говоря, немало. Над их решением мы и работаем. Одно из важнейших – развитие общественного транспорта и улично-дорожной сети

— Как город содействует развитию предпринимательства и созданию рабочих мест?

— Инвестиционная деятельность, развитие предпринимательства — это важнейшие составляющие нашей экономической политики. Это занятость людей, новые рабочие места, наполнение бюджета, а следовательно, возможность реализовывать все наши программы и проекты. Только в этом году мы заключили шесть инвестсоглашений на 4,6 млрд руб. В результате город получит почти 500 новых рабочих мест. Кроме того, в текущем году на этапе ввода в эксплуатацию находятся четыре инвестиционных проекта на общую сумму порядка 6,1 млрд руб. Это около 2 тыс. рабочих мест.

Предпринимательское сообщество в нашем городе — серьезная сила. И его численность продолжает расти. Сегодня в Краснодаре зарегистрировано более 95 тыс. субъектов предпринимательства. Также у нас в городе 94 тыс. самозанятых, и их количество растет. Это также важная часть экономики города.

Помимо плюсов географического расположения, по мнению самих предпринимателей, в городе созданы комфортные условия для ведения бизнеса, действуют эффективные инструменты поддержки, которые позволяют бизнесу оптимизировать затраты, осваивать новые ниши, более гибко реагировать на изменение ситуации, быстрее переходить на новые форматы.

Что касается финансовой поддержки, то ее оказывают краевые структуры — Фонд микрофинансирования, Фонд развития бизнеса, Фонд развития промышленности Краснодарского края. И наши предприниматели активно пользуются такими возможностями.

— Общественный транспорт Краснодара начали переводить на брутто-контракты. Есть ли какие-то предварительные итоги этого нововведения? Насколько оно успешно?

— Шесть автобусных маршрутов работают у нас уже по брутто-контрактам, это четыре перевозчика. На этих маршрутах работает комфортабельный низкопольный транспорт, оснащенный системами кондиционирования, видеонаблюдением, автоматической электронной оплатой проезда, медиасистемой. Считаем этот опыт успешным, поскольку получаем положительные отзывы. Будем и дальше переводить наши пассажирские перевозки на эту систему. Это позволяет городу устанавливать четкие правила и контролировать их.

— Не так давно в Краснодаре подняли стоимость проезда до 40 руб. Многие жители обратили внимание, что цены на поездки приближаются к столичным. Вы считаете справедливой такую стоимость?

— Подорожание в первую очередь связано с необходимостью компенсации затрат перевозчиков. Сегодня большая нехватка кадров в транспортной отрасли. Например, в нашем «КТТУ» недокомплект по водителям составляет 38% от штатной численности, по кондукторам — 36%. Средняя зарплата водителя составляет 38 тыс. руб., кондуктора — 27 тыс. руб. Для того чтобы сделать эти профессии более привлекательными, необходимо повышать зарплаты. Также приход новых сотрудников поможет снизить переработки нынешнего коллектива. Ввод нового тарифа позволяет увеличить заработную плату в среднем по предприятию на 15%. Кроме того, за первое полугодие 2023 года стоимость материалов и услуг возросла более чем на 15%. Выросли цены на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, запасные части для подвижного состава, техосмотр, страховку. Поэтому новый тариф повлияет и на качество перевозок. Средства пойдут не только на повышение заработной платы, но и на закупку запчастей, обновление подвижного состава.

— Улицу Чапаева на выходных стали делать пешеходной, позиционируя ее как краснодарский Арбат. Планируется ли вернуться к тому, чтобы вновь делать пешеходной улицу Красную, ведь она по-прежнему остается одной из ключевых точек притяжения жителей и гостей города?

— Уже не раз отвечал на этот вопрос: делать улицу Красную пешеходной пока не время. Обстановка сейчас непростая, и таким было решение антитеррористической комиссии. Так что нужно подождать, к прежнему формату мы, возможно, вернемся, но не сейчас.

Краснодар-230: актуальные социально-экономические показатели Краснодара Сколько человек постоянно живет в Краснодаре и сколько туристов встретил город с начала года? Какую зарплату получают в краевом центре и сколько стоит квадратный метр жилплощади? Ответы на эти и другие вопросы нашли корреспонденты “Ъ-Кубань”*. 84 136 га — общая площадь земель в административных границах Краснодара 1 226 226 человек проживает в городском округе Краснодар, из них 717 965 человек трудоспособного возраста (мужчины 16–61 год, женщины 16–56 лет) 72 744 руб. составляет среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе—июне 2023 года, в том числе в июне 2023 года — 75 943 руб. 1878 безработных граждан зарегистрировано в Краснодаре на 1 июля 2023 года 66 742 индивидуальных предпринимателя зарегистрировано в Краснодаре по состоянию на 1 сентября 2023 года 95 000 субъектов предпринимательства зарегистрировано в Краснодаре 219 крупных и средних промышленных предприятий осуществляют деятельность в Краснодаре 46 269,4 тыс. кв. м составляет общая площадь жилых помещений в Краснодаре 124 447 руб. — средняя цена одного квадратного метра жилплощади на первичном рынке жилья, на вторичном — 117 935 руб. 1517 транспортных средств, из них 248 трамваев, 152 троллейбуса, 1117 автобусов (в том числе 118 единиц муниципальных автобусов), ежедневно перевозят пассажиров в Краснодаре 1757,795 км составляет протяженность городских дорог Краснодара 94 000 краснодарцев стали самозанятыми 99 школ и 182 детских сада работает в Краснодаре 316,89 га составляет площадь зеленых насаждений общего пользования в Краснодаре 685 тыс. туристов посетило Краснодар с начала 2023 года 506 объектов архитектуры и истории насчитывается в Краснодаре 13 тыс. преступлений зарегистрировано в Краснодаре за восемь месяцев 2023 года Более 600 полицейских ежедневно заступают на суточные дежурства, чтобы патрулировать улицы Краснодара, следить за общественным порядком и обеспечивать безопасность жителей города 4 городские больницы, 29 городских поликлиник, 6 стоматологических поликлиник функционируют на сегодняшний день в Краснодаре. А также: Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, родильный дом, Старокорсунская участковая больница, Станция скорой медицинской помощи, Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей, хоспис, первичное сосудистое отделение, региональные сосудистые центры, межрайонные травматологические центры, 2 фельдшерско-акушерских пункта и 14 офисов врача общей практики 66,7 млрд руб. по итогам первого полугодия 2023 года составил объем инвестиций в основной капитал по кругу средних и крупных предприятий (или 121,1% к соответствующим данным за предшествующий период) * Данные предоставлены Краснодарстатом, пресс-службой администрации Краснодара, УМВД по городу Краснодару, пресс-службой минздрава Кубани

— Ранее вы называли нынешний год самым амбициозным по строительству социальных объектов. Расскажите, какие именно объекты введут в эксплуатацию в этом году. Нет ли отставания по срокам их сдачи? Насколько поможет введение новых садиков и школ решить проблему нехватки мест в них? Есть ли такие районы, в которых удастся в этом году решить проблему полностью?

— Сейчас мы набрали очень высокий темп по строительству социальных объектов и не собираемся его снижать. 1 сентября в городе открылись пять новых школ, еще шесть будут построены до конца года. Кроме того, в текущем году достроили восемь детских садов, до конца года сдадим еще 17. Также до конца года завершим два спортивных комплекса, детскую поликлинику на Гидрострое.

На этом не собираемся останавливаться — планы у нас не менее масштабные. Всего 40 соцобъектов в Краснодаре сейчас проектируются. В будущем году будем сдавать еще семь школ более чем на 10 тыс. мест и 16 детских садов почти на 5 тыс. мест. Что касается сроков, то постоянно держим этот вопрос на контроле, сам бываю на объектах, общаюсь с подрядчиками, ставлю задачи своим специалистам.

Насколько нам удается благодаря таким темпам решать вопрос с местами в детских садах и школах? Конечно, не до конца. Каждый год идет существенный рост числа учеников. Например, в этом году мы открыли школы на 6450 мест, а школьников стало больше на 12 тыс. человек. Сейчас количество учащихся в Краснодаре приближается к 200 тыс.

По детским садам — у нас есть микрорайоны, где вопрос с местами решен: Комсомольский микрорайон, центр города. Но другого пути, как строить и открывать новые учреждения, у нас нет. Будем двигаться в этом направлении дальше, используя и механизмы комплексной застройки, и возможности национальных проектов и краевых программ при поддержке губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева, администрации и Законодательного собрания региона.

— Какие вызовы и перспективы вы видите для Краснодара в ближайшем будущем?

— Один из вызовов, который стоит перед городом, да и перед всей страной,— это нехватка рабочих рук в промышленном секторе, кадров в социальной сфере. Это происходит, даже несмотря на ежегодный миграционный и естественный прирост. У нас в городе уровень регистрируемой безработицы сейчас рекордно низкий за последние пять лет — 0,2%. Численность официально зарегистрированных безработных на 1 сентября у нас составила 1550 человек, а потребность — почти 24 тыс., то есть в 15 раз выше. Например, учитывая количество строящихся школ и детских садов, у нас остро стоит вопрос с педагогическими кадрами. В этом году мы укомплектовали школы полностью, но строить продолжаем.

Постоянно слышу и от руководителей промышленных предприятий о сложностях с набором персонала. Для решения этой проблемы мы активно занимаемся профориентаций учащихся, проводим работу со старшеклассниками, средними специальными учебными заведениями. Также предусмотрели специальные выплаты для учителей по оплате аренды за квартиры.

Что касается перспектив — думаю, они отличные.

Беседовал Александр Орлов

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