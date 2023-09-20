ФАС обязала ПМХ продавать часть арматуры на бирже

Компания «Промсорт» Евгения Зубицкого, выкупившая сортовые заводы НЛМК, обязана в течение шести месяцев с даты сделки начать продавать на бирже не менее 5% от месячного объема производства арматуры. Такое решение приняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) при одобрении сделки. Предписание о продаже арматуры через биржу выдано регулятором впервые.

Кроме того, покупатель обязан обеспечить исполнение всех краткосрочных и долгосрочных договоров поставки арматуры, а также утвердить и представить в ФАС внутренний акт, определяющий принципы взаимодействия с потребителями.

ФАС давно стремится запустить торговлю металлопродукцией на бирже, однако сталкивается с трудностями. В сентябре 2022 года замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Роман Куприн заявил, что организация такой торговли «в настоящее время представляется затруднительной, что связано с недостаточным количеством производителей, заинтересованных в таком формате торговли». В июне 2023 года «Интерфакс» сообщал о согласовании перечня товаров, в отношении которых должны быть сформированы национальные ценовые индикаторы на основании биржевых и небиржевых торгов. Однако ведомства продолжали спорить о том, следует ли включать в этот перечень продукцию металлургии и лесопереработки.

Евгений Зайнуллин