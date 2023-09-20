Минпромторг проведет проверку российского чипа в мониторе LightCom

Минпромторг начал проверку из-за чипа российской компании «Миландр», установленного в мониторе марки LightCom. Ранее блогер Максим Горшенин в своем ролике на YouTube-канале рассказал, что отечественный чип был вставлен в монитор «для вида», чтобы Минпромторг мог внести устройство в реестр российской продукции с высоким уровнем локализации. По его словам, «всю работу» в мониторе делает чип тайваньского производства, а российский не несет никаких функций.

Согласно сообщению пресс-службы Минпромторга, ведомство проверяет заключение Торгово-промышленной палаты (ТПП), выданного монитору V-MAX ПЦВТ .852859.300 от LightCom на основании достаточной степени локализации. До этого по заключению ТПП ведомство внесло монитор в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Степень локализации товара рассчитывается исходя из количества импортируемого сырья, материалов и комплектующих, необходимых для его производства.

В пресс-службе отметили, что монитор был внесен в реестр «даже без применения отечественного контроллера», поскольку он набрал суммарно 140 баллов, 30 баллов из которых были начислены за контроллер (для включения в реестр необходимо набрать 65 баллов). «Благодарим Максима Горшенина за активную позицию и готовность сообщать о подобных сомнительных фактах»,— добавили в ведомстве.

10 сентября техноблогер Максим Горшенин в своем ролике выпаял из монитора чип зеленоградской компании «Миландр», который заявлен как основной микроконтроллер. Блогер заменил чип на проволоку для замыкания цепи, после чего монитор работал так же исправно, как и с отечественным чипом. По словам Максима Горшенина, основным микроконтроллером в мониторе является тайваньский чип RTD2525AR от Realtek, который был спрятан сборщиками LightCom за радиатор.

Полина Мотызлевская