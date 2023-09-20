В Московском зоопарке умер белый медведь Диксон

В Московском зоопарке умер белый медведь по имени Диксон, который проходил там реабилитацию с сентября 2022 года. Пресс-служба зоопарка сообщила, что медведь умер во сне от острой сердечно-легочной недостаточности. В зоопарк он прибыл с острова Диксон (Красноярский край) с множественными ушибами головы и огнестрельными ранениями, из-за чего его задние лапы оказались парализованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белый медведь по имени Диксон

Фото: Московский зоопарк Белый медведь по имени Диксон

Фото: Московский зоопарк

«Уход Диксона стал ударом для всей нашей зоопарковской семьи. Но наши души греет осознание того, что мы смогли подарить нашему спасенышу еще один год жизни»,— говорится в сообщении пресс-службы.

В зоопарке рассказали, что в последнее время Диксону становилось хуже. «У него появилась одышка, он стал меньше есть и реже выходить в свой уличный вольер»,— отмечается в сообщении. По словам ветврачей зоопарка, состояние Диксона ухудшилось из-за прогрессии поражений спинного мозга.

Поселок Диксон — один из самых северных населенных пунктов России. Он расположен на берегу Карского моря в Красноярском крае. Часть поселка находится на материке, часть — на острове Диксон. Добраться до острова можно только морем или на самолете.

3 сентября 2022 года медведь был обнаружен в поселке Диксон Красноярского края местными жителями. Медведь был доставлен в Норильск при финансовой поддержке компании «Норникель», а 6 сентября уже начал проходить реабилитацию в Московском зоопарке. Тогда у медведя диагностировали паралич задней части тела из-за перелома позвоночника и огнестрельных выстрелов.

Полина Мотызлевская