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Коммерсантъ FM
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У иностранцев проверят кошельки

Как изменятся для живущих в Таиланде россиян правила налогообложения

Таиланд введет налог на доходы иностранных резидентов, это коснется не только жителей страны, но и владельцев ВНЖ и долгосрочных виз. Их доходы будут облагать НДФЛ со 2024 года, пишет The Bangkok Post. По данным издания, нововведения затронут в том числе доходы от торговли криптовалютами. Согласно новым правилам, налог придется платить за любой доход, полученный из-за границы, вне зависимости от того, когда и как он был получен.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Что это означает для россиян в Таиланде? “Ъ FM” обсудил это с налоговым юристом Натальей Кордюковой:

«Страна до всей истории с релокацией никогда не являлась такой юрисдикцией, которая была очень сильно завязана на международное налогообложение.

Теперь же ситуация будет следующая: если доходы получаются как на территории Таиланда, так и за его пределами, то государство претендует на их налогообложение. То есть фактически мы говорим о том, что просто этой уникальной ситуации больше не будет.

Страна в этом плане станет значительно менее интересной именно для переезда. Новый сбор может коснуться, например, инвестиционных доходов.

Если мы говорим все-таки о трудовой деятельности, то связь с Таиландом надо устанавливать в каждом конкретном случае, потому что в принципе она могла быть и до этого.

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Вместе с тем Королевство является дружественной нам страной, с ним действует соглашение об избежании двойного налогообложения. То есть каких-то принципиальных ограничений в связи с российской антисанкционной политикой здесь нет».

Введя НДФЛ, Таиланд закроет лазейку, которой долгие годы пользовались резиденты: налогами облагались те иностранные доходы, которые переводились в страну в тот же год, когда они были заработаны.

Партнер фирмы Kept Донат Подниек полагает, что таким образом страна привлекала состоятельных граждан. Но теперь такие схемы прекратятся, заметил он:

«Те, кто живет в Таиланде, пользовались этим правилом. Грубо говоря, закрыв, например, сделки с ценными бумагами или с недвижимостью за пределами страны, они получали доходы на иностранные счета.

В течение 12 месяцев с момента завершения сделки эти средства в Таиланд не переводились, и это позволяло не платить с них налоги на следующий год.

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Доходило до смешного. Человек, условно говоря, 31 декабря 2022 года провел эту сделку, получил купонный доход по еврооблигациям, которые больше нигде не облагаются сбором, и перевел его на свой счет в Таиланде 1 января 2023 года. В таком случае этот полученный доход нигде вообще не облагался».

У России есть налоговое соглашение с Таиландом, он остается дружественной страной. Но только в Королевстве налоги для состоятельных граждан выше российских, отметил директор московского офиса Tax Global Consulting Эдуард Савуляк:

«То, что касается соглашения с Россией, оно есть, поэтому те налоги, которые вы на родине заплатили, естественно, в Таиланде можно будет учесть в полном объеме. Другое дело, что в стране налоговые ставки выше. На маленькие доходы ставка — от 5%, что ниже, чем у нас, но на доходы свыше 5 млн бат, соответственно, — уже 35%.

Поэтому те, кто живут, условно говоря, на широкую ногу в Таиланде, видимо, могут дополнительно платить до 20% налогов в сравнении с Россией.

Те же, кто вдруг вовсе ничего не платит на родине, в Таиланде будут вынуждены оплатить сборы по полной».

Вместе с тем россияне активно покупают недвижимость в Таиланде, спрос резко вырос после начала военных действий на Украине. По итогам прошлого года 7% сделок на рынке заключили именно граждане РФ. На первом — с большим отрывом выходцы из Китая, почти половина рынка, на третьем американцы — 4,5%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

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