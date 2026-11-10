Молдавия пообещала оперативно выполнить все требования ЕС по санкциям
Правительство Молдавии ввело 91% санкций, необходимых для того, чтобы полностью соответствовать политике Евросоюза. Оставшиеся ограничения касаются России и Белоруссии, которые европейские страны утвердили еще в 2014 году, сообщил министр иностранных дел Михай Попшой.
«Этот пробел необходимо устранить, чтобы достичь 100-процентного соответствия. Сейчас мы работаем над поиском решений и необходимых механизмов»,— сказал господин Попшой на конференции о расширении ЕС. По его словам, отдельные молдавские компании продолжают вести бизнес в России и Белоруссии, поэтому властям необходимо предусмотреть экономические последствия и компенсации для предпринимателей.
Выполнение санкционных требований Евросоюза — одно из условий, которые Кишиневу нужно выполнить для членства в сообществе. Молдавия вводила ограничения против России постепенно и объясняла, что не может наложить все санкции сразу из-за экономических трудностней.
Переговоры о вступлении в ЕС разделены на 35 разделов — каждый подразумевает определенные изменения в политике страны, которые должны привести законодательство страны в соответствие с европейским. Кишинев рассчитывает завершить процесс к 2028 году. Согласно последнему докладу Еврокомиссии, в 2027 году страна может выполнить 25 пунктов.