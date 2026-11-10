Молдавия пообещала оперативно выполнить все требования ЕС по санкциям

Правительство Молдавии ввело 91% санкций, необходимых для того, чтобы полностью соответствовать политике Евросоюза. Оставшиеся ограничения касаются России и Белоруссии, которые европейские страны утвердили еще в 2014 году, сообщил министр иностранных дел Михай Попшой.