Дом чекиста выводят из оффшорной юрисдикции

Минимущества Нижегородской области корректирует мировое соглашение с ООО «Комлекс-строй», владеющим останками бывшего дома-комунны «Дом чекиста» на Малой Покровской улице. Как рассказал министр Сергей Баринов, компания с иностранным капиталом не может привлечь в России финансирование, в частности работать по эскроу-счетам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Учредителем «Комплекс-строя» выступает Unitech private investments LLP, ее бенефициаром называют предпринимателя и депутата думы Нижнего Новгорода Владимира Амельченко.

По словам областного министра, соглашение до 28 сентября будет переоформлено на российское юридическое лицо, которое уже завершает подготовку проекта по приспособлению Дома чекиста под современное использование. «Мы рассчитываем, что в этом году новая компания получит разрешение на строительство», – добавил Сергей Баринов.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», власти договорились собственником о том, что не будут изымать у него Дом чекиста за ненадлежащее содержание ОКН, а владелец переделает бывший дом-коммуну 1932 года постройки в современный жилой дом с коммерческими площадями на первых этажах. Завершить этот проект предполагается в 2025 году.

Иван Сергеев