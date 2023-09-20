«Изобретательности нашим чиновникам не занимать»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает о том, удастся ли заменить иномарки для госслужащих отечественными автомобилями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Новиков Фото: Александр Новиков

Нынешняя попытка пересадить государственных служащих на отечественные автомобили, уже которая по счету за последние три десятка лет, но что-то подсказывает, что на этот раз получится. Хотя я с трудом себе представляю, что вместо Mercedes-Benz S-класса, Audi A6 и Toyota Camry в том же Охотном ряду будут рядами, простите за каламбур, стоять черные Lada Vesta и УАЗ Patriot. «Аурусов», очевидно, на всех не хватит, да и не всем они положены по рангу.

Впрочем, за последние месяцы мы с вами видели, как быстро иномарки превращаются в отечественные автомобили. Вот, например, был симпатичный китайский лифтбек JAC A5 Plus, а теперь это российская машина «Москвич 6».

Так что путем так называемого «бейдж-инжиниринга» можно любую иномарку из Поднебесной превратить в автомобиль отечественного бренда и отечественного производства. Знаете, у Джованни Боккаччо есть новелла, в которой веселые монахи крестят поросенка именем «Карп», чтобы наесться мяса в постный день.

«Пересадка» должна начаться в 2024 году, так что время что-то придумать еще есть. А изобретательности нашим чиновникам тут не занимать.

Любопытная история случилась в конце 1960-х. В городе Горьком уже десять лет как выпускали красавицу «Чайку» ГАЗ-13, но не всем она была положена по табелю о рангах, и многие номенклатурные работники, пуская слюни, вынуждены были ездить на автомобилях ЗИМ.

ГАЗ-12 ЗИМ выпускался с 1949-го по 1959-й годы, и к 1970-м, конечно же, это были машины устаревшие как морально, так и физически.

Так вот, на одном из оборонных предприятий был налажен выпуск этаких гибридов — на «Чайку» нахлобучивали архаичный кузов от ЗИМа. И в итоге чиновники, которым посчастливилось стать пользователями таких лимузинов, могли наслаждаться комфортом современной машины, не мозоля никому глаза тем, что «берут не по чину».

Правда, граждане эту уловку заметили и даже название таким странным автомобилям придумали. В народе их называли «ослобык».