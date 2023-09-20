«Его песни отражают нашу историю»

В среду в Москве простились с Николаем Добронравовым. Он умер 16 сентября в возрасте 94 лет после продолжительной болезни. На церемонии прощания говорили о том, что поэт «своими стихами озвучил целую эпоху», но в основном выражали соболезнования овдовевшей Александре Пахмутовой, с которой господин Добронравов и написал большинство своих произведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николая Добронравова проводили как классика поэзии — под аплодисменты

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Николая Добронравова проводили как классика поэзии — под аплодисменты

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Прощание с Николаем Добронравовым проходило в концертном зале им. П. И. Чайковского. Гроб с телом поэта сюда привезли после отпевания в Сретенском монастыре, на котором присутствовали лишь самые близкие. Начало гражданской панихиды запланировали на час дня, но уже с полудня перед входом начали толпиться люди.

Николай Добронравов в 1950 году окончил Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко и снялся в нескольких фильмах, но знаменитым стал как автор текстов песен. Среди самых известных — «Беловежская пуща», «Трус не играет в хоккей», «Как молоды мы были», «Знаете, каким он парнем был», «И вновь продолжается бой», «До свиданья, Москва» (прощальная песня Олимпиады-80). Музыку для них писала его супруга Александра Пахмутова, в браке с которой поэт прожил почти 70 лет.

Поклонники поэта, в основном люди почтенного возраста, занимали газон на возвышении и интересовались у охранников, будет ли на прощании присутствовать вдова. Молодая девушка, громко всхлипывая, объясняла, что она тут «за свою бабушку, которая всегда считала Александру Николаевну главной звездой»: «Я пришла ее поддержать, ей же нужна поддержка, она (Александра Пахмутова.— “Ъ”) без него (Николая Добронравова.— “Ъ”) уже не сможет быть просто хрупкой Алечкой».

Строго запретив снимать происходящее, пришедших стали пускать в зал филармонии, где на сцене стоял гроб, окруженный десятками венков и букетами красных роз. Цветы принесли певица Зара, объяснявшая журналистам, что для нее «Пахмутова и Добронравов — ангелы-хранители», хоккейный тренер Александр Якушев, благодаривший пару за «настоящий гимн, которым стала песня "Трус не играет в хоккей!"», и его коллега Владислав Третьяк. Появление лидера КПРФ Геннадия Зюганова вызвало оживление в толпе, но политик отказался от комментариев. Букеты от простых посетителей раскладывали по краям сцены: среди роз, запах которых заполнил все помещение, одиноко желтел яркий подсолнух.

В зале между тем звучали песни, стихи к которым написал Николай Добронравов. Быстро заполнившийся первый ярус филармонии начал гудеть: церемония никак не начиналась. Несмотря на замечания распорядителей, некоторые пытались запечатлеть происходящее на телефоны и вновь интересовались, «придет ли Александра Николаевна», обсуждая, осталось ли для нее место у гроба. Сомнения развеял голос ведущего, объяснявший, что «в связи с эпидемиологической обстановкой родственники приняли тяжелое решение ограничить все контакты Александры Николаевны с присутствующими», однако вдова все-таки придет. Словно подтверждая опасения, в разных концах зала закашляли.

Мужчина в дальнем ряду показывал окружающим сборник стихов Николая Добронравова, подписанный автором. «Я его всегда ценил, а теперь он стал бесценным»,— гордо говорил он.

Церемония началась с опозданием на час, когда в сопровождении охраны прибыла Александра Пахмутова. Ведущий долго говорил о том, что Николай Добронравов был патриотом своей страны, приводил строки его произведений («Но все мои и песни, и стихи — Молитва о спасении России»), а потом зачитал длинный поток правительственных телеграмм, которые помощница доносила прямо во время чтения. Соболезнования вдове поэта выразили президент РФ Владимир Путин, назвавший Николая Добронравова «народным любимцем», премьер-министр Михаил Мишустин, министры обороны Сергей Шойгу и культуры Ольга Любимова, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«От нас ушла целая эпоха, которую Николай Николаевич озвучил своими стихами,— сказал выступивший на панихиде первым певец Лев Лещенко.— Они ведь все невероятно событийны и отражают всю нашу историю». Мысль о значении творчества поэта для страны продолжил худрук ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова Геннадий Саченюк. Повернувшись к вдове, он поблагодарил ее «за песни, звучащие по всему миру». «Вы подарили нашему ансамблю песню, она так и называется: "Александровская песня", я хочу перефразировать оттуда строки и пообещать: "И пока жива Россия, ваша песня будет жить"».

Слова поддержки прозвучали также от актера Авангарда Леонтьева и актрисы Екатерины Гусевой. Выступавшие подходили к Александре Пахмутовой и склонялись перед ней. Среди них был и друг семьи певец Юлиан.

Завершил прощание еще один друг семьи хирург Леонид Рошаль. «Ты потеряла возможность физического общения с Колей, это трудно недооценить, но мы постараемся по максимуму сделать все возможное, чтобы скрасить твое горе»,— пообещал он вдове Николая Добронравова.

После этого Александра Пахмутова в молчании подошла к гробу мужа, у которого простояла в слезах почти десять минут, а затем попросила гостей покинуть зал.

Под аплодисменты гроб вынесли из филармонии. Охранники вновь принялись сгонять собравшихся с газонов на возвышении, ругаясь, что граждане топчут траву. Один из распорядителей при этом с грустью заметил, что «сегодня все говорили о Пахмутовой, хотя умер вообще-то ее муж». Кто-то в толпе отозвался: «Этого бы хотел и сам Добронравов».

Катафалк с телом Николая Добронравова уехал на Новодевичье кладбище.

Полина Ячменникова