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«Его песни отражают нашу историю»

В Москве простились с поэтом Николаем Добронравовым

В среду в Москве простились с Николаем Добронравовым. Он умер 16 сентября в возрасте 94 лет после продолжительной болезни. На церемонии прощания говорили о том, что поэт «своими стихами озвучил целую эпоху», но в основном выражали соболезнования овдовевшей Александре Пахмутовой, с которой господин Добронравов и написал большинство своих произведений.

Николая Добронравова проводили как классика поэзии — под аплодисменты

Николая Добронравова проводили как классика поэзии — под аплодисменты

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Николая Добронравова проводили как классика поэзии — под аплодисменты

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Прощание с Николаем Добронравовым проходило в концертном зале им. П. И. Чайковского. Гроб с телом поэта сюда привезли после отпевания в Сретенском монастыре, на котором присутствовали лишь самые близкие. Начало гражданской панихиды запланировали на час дня, но уже с полудня перед входом начали толпиться люди.

Николай Добронравов в 1950 году окончил Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко и снялся в нескольких фильмах, но знаменитым стал как автор текстов песен. Среди самых известных — «Беловежская пуща», «Трус не играет в хоккей», «Как молоды мы были», «Знаете, каким он парнем был», «И вновь продолжается бой», «До свиданья, Москва» (прощальная песня Олимпиады-80). Музыку для них писала его супруга Александра Пахмутова, в браке с которой поэт прожил почти 70 лет.

Поклонники поэта, в основном люди почтенного возраста, занимали газон на возвышении и интересовались у охранников, будет ли на прощании присутствовать вдова. Молодая девушка, громко всхлипывая, объясняла, что она тут «за свою бабушку, которая всегда считала Александру Николаевну главной звездой»: «Я пришла ее поддержать, ей же нужна поддержка, она (Александра Пахмутова.— “Ъ”) без него (Николая Добронравова.— “Ъ”) уже не сможет быть просто хрупкой Алечкой».

Строго запретив снимать происходящее, пришедших стали пускать в зал филармонии, где на сцене стоял гроб, окруженный десятками венков и букетами красных роз. Цветы принесли певица Зара, объяснявшая журналистам, что для нее «Пахмутова и Добронравов — ангелы-хранители», хоккейный тренер Александр Якушев, благодаривший пару за «настоящий гимн, которым стала песня "Трус не играет в хоккей!"», и его коллега Владислав Третьяк. Появление лидера КПРФ Геннадия Зюганова вызвало оживление в толпе, но политик отказался от комментариев. Букеты от простых посетителей раскладывали по краям сцены: среди роз, запах которых заполнил все помещение, одиноко желтел яркий подсолнух.

В зале между тем звучали песни, стихи к которым написал Николай Добронравов. Быстро заполнившийся первый ярус филармонии начал гудеть: церемония никак не начиналась. Несмотря на замечания распорядителей, некоторые пытались запечатлеть происходящее на телефоны и вновь интересовались, «придет ли Александра Николаевна», обсуждая, осталось ли для нее место у гроба. Сомнения развеял голос ведущего, объяснявший, что «в связи с эпидемиологической обстановкой родственники приняли тяжелое решение ограничить все контакты Александры Николаевны с присутствующими», однако вдова все-таки придет. Словно подтверждая опасения, в разных концах зала закашляли.

Мужчина в дальнем ряду показывал окружающим сборник стихов Николая Добронравова, подписанный автором. «Я его всегда ценил, а теперь он стал бесценным»,— гордо говорил он.

Церемония началась с опозданием на час, когда в сопровождении охраны прибыла Александра Пахмутова. Ведущий долго говорил о том, что Николай Добронравов был патриотом своей страны, приводил строки его произведений («Но все мои и песни, и стихи — Молитва о спасении России»), а потом зачитал длинный поток правительственных телеграмм, которые помощница доносила прямо во время чтения. Соболезнования вдове поэта выразили президент РФ Владимир Путин, назвавший Николая Добронравова «народным любимцем», премьер-министр Михаил Мишустин, министры обороны Сергей Шойгу и культуры Ольга Любимова, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«От нас ушла целая эпоха, которую Николай Николаевич озвучил своими стихами,— сказал выступивший на панихиде первым певец Лев Лещенко.— Они ведь все невероятно событийны и отражают всю нашу историю». Мысль о значении творчества поэта для страны продолжил худрук ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова Геннадий Саченюк. Повернувшись к вдове, он поблагодарил ее «за песни, звучащие по всему миру». «Вы подарили нашему ансамблю песню, она так и называется: "Александровская песня", я хочу перефразировать оттуда строки и пообещать: "И пока жива Россия, ваша песня будет жить"».

Слова поддержки прозвучали также от актера Авангарда Леонтьева и актрисы Екатерины Гусевой. Выступавшие подходили к Александре Пахмутовой и склонялись перед ней. Среди них был и друг семьи певец Юлиан.

Умер поэт Николай Добронравов. Некролог

Завершил прощание еще один друг семьи хирург Леонид Рошаль. «Ты потеряла возможность физического общения с Колей, это трудно недооценить, но мы постараемся по максимуму сделать все возможное, чтобы скрасить твое горе»,— пообещал он вдове Николая Добронравова.

После этого Александра Пахмутова в молчании подошла к гробу мужа, у которого простояла в слезах почти десять минут, а затем попросила гостей покинуть зал.

Под аплодисменты гроб вынесли из филармонии. Охранники вновь принялись сгонять собравшихся с газонов на возвышении, ругаясь, что граждане топчут траву. Один из распорядителей при этом с грустью заметил, что «сегодня все говорили о Пахмутовой, хотя умер вообще-то ее муж». Кто-то в толпе отозвался: «Этого бы хотел и сам Добронравов».

Катафалк с телом Николая Добронравова уехал на Новодевичье кладбище.

Полина Ячменникова

Фотогалерея

Церемония прощания с Николаем Добронравовым

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Поэт-песенник Николай Добронравов умер 16 сентября на 95-м году жизни после продолжительной болезни

Поэт-песенник Николай Добронравов умер 16 сентября на 95-м году жизни после продолжительной болезни

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Депутаты Госдумы от КПРФ Александр Ющенко (в центре слева) и Дмитрий Новиков (третий справа), а также лидер Компартии Геннадий Зюганов (в центре) дают интервью перед началом церемонии прощания

Депутаты Госдумы от КПРФ Александр Ющенко (в центре слева) и Дмитрий Новиков (третий справа), а также лидер Компартии Геннадий Зюганов (в центре) дают интервью перед началом церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Зампредседателя правления Сбербанка Ольга Голодец (справа) перед началом траурного мероприятия

Зампредседателя правления Сбербанка Ольга Голодец (справа) перед началом траурного мероприятия

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Вдова Николая Добронравова, композитор Александра Пахмутова (справа) покидает Концертный зал имени П. И. Чайковского

Вдова Николая Добронравова, композитор Александра Пахмутова (справа) покидает Концертный зал имени П. И. Чайковского

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Игорь Наджиев (в центре)

Певец Игорь Наджиев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Сергей Пенкин (в центре)

Певец Сергей Пенкин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певица Зара с цветами перед началом церемонии

Певица Зара с цветами перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Портрет Николая Добронравова в фойе зала Чайковского

Портрет Николая Добронравова в фойе зала Чайковского

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Василий Ладюк (в центре)

Певец Василий Ладюк (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы Владислав Третьяк

Президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы Владислав Третьяк

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Председатель Совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев (в центре)

Председатель Совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Геннадий Саченюк (слева)

Художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Геннадий Саченюк (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Станислав Садальский

Актер Станислав Садальский

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники траурной церемонии

Участники траурной церемонии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глава музыкального вещания «Первого канала» Юрий Аксюта

Глава музыкального вещания «Первого канала» Юрий Аксюта

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Первый зампредседателя ФГУП ВГТРК, гендиректор телекомпании «Россия» Антон Златопольский и телеведущая Дарья Златопольская

Первый зампредседателя ФГУП ВГТРК, гендиректор телекомпании «Россия» Антон Златопольский и телеведущая Дарья Златопольская

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Николая Добронравова похоронили на Новодевичьем кладбище

Николая Добронравова похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Поэт-песенник Николай Добронравов умер 16 сентября на 95-м году жизни после продолжительной болезни

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Депутаты Госдумы от КПРФ Александр Ющенко (в центре слева) и Дмитрий Новиков (третий справа), а также лидер Компартии Геннадий Зюганов (в центре) дают интервью перед началом церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Зампредседателя правления Сбербанка Ольга Голодец (справа) перед началом траурного мероприятия

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Вдова Николая Добронравова, композитор Александра Пахмутова (справа) покидает Концертный зал имени П. И. Чайковского

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Игорь Наджиев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Сергей Пенкин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певица Зара с цветами перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Портрет Николая Добронравова в фойе зала Чайковского

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Василий Ладюк (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы Владислав Третьяк

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Председатель Совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Геннадий Саченюк (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Станислав Садальский

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники траурной церемонии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глава музыкального вещания «Первого канала» Юрий Аксюта

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Первый зампредседателя ФГУП ВГТРК, гендиректор телекомпании «Россия» Антон Златопольский и телеведущая Дарья Златопольская

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Николая Добронравова похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №175 от 21.09.2023, стр. 5

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