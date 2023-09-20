Нижегородский Telegram-канал стал фигурантом дела о нарушении закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело о нарушении законодательства о рекламе в отношении Telegram-канала «Мой Нижний Новгород».

Как сообщает портал «Код Дурова», специалисты нижегородского управления ФАС со 2 по 12 сентября выявили на канале с 86 тыс. подписчиков 16 публикаций, на которых не стояла пометка «Реклама».

Заявление на Telegram-канал было подано одним из пользователей социальной сети. Основатель канала установлен, он будет вступать в качестве ответчика. Дело будет рассматриваться 16 октября.

Как сообщалось, с 1 сентября 2023 года в России введены штрафы за отсутствие рекламной маркировки на сообщения в интернете. Для физических лиц штрафы составят до 100 тыс. руб., для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — до 200 тыс. руб. для юридических лиц — до 500 тыс. руб.

Андрей Репин