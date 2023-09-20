Собянин поручил проиндексировать доплату московским пенсионерам в 2024-м

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поручил президиуму столичного правительства решить вопрос с индексацией пенсий пожилым москвичам. Такую задачу перед городскими чиновниками он поставил в ходе первого после своей инаугурации заседания президиума правительства Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В Москве в 2024 году проведут индексацию городской доплаты к пенсии. Такое поручение дал Сергей Собянин на первом после вступления в должность мэра Москвы заседании президиума правительства Москвы»,— говорится в сообщении московской мэрии.

Ожидается, что решение об индексации пенсионных выплат будет официально принято и подписано господином Собяниным «в ближайшее время».

Согласно данным Росстата, по состоянию на 1 июля нынешнего года средний размер пенсии в Москве составляет 20 787 руб.

Ранее сообщалось, что в 2025 и 2026 годах индексация страховой пенсии для неработающих пенсионеров будет проводиться министерством труда РФ в два этапа — в феврале и апреле. В проекте Минтруда также речь идет об увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. С 1 февраля 2024 года он будет установлен на уровне 7968,4 руб., с 1 февраля 2024 года — 8287,14 руб., с 1 апреля — 8602,05 руб., с 1 февраля 2025 года — 8946,13 руб., с 1 апреля — 9196,62 руб.

Александр Кислов