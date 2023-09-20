Украина хочет создать зерновой хаб в Кении

Президент Кении Уильям Руто сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему на переговорах в Нью-Йорке создать зерновой хаб в кенийском порту Момбаса. По словам президента Кении, строительство зернового хаба решит проблемы с продовольствием Кении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«В Нью-Йорке, Соединенные Штаты, провел переговоры с президентом Украины, который взял на себя обязательство создать зерновой хаб в порту Момбаса, чтобы решить проблему нехватки продовольствия в Восточной Африке»,— написал Уильям Руто в аккаунте в X (экс-Twitter).

Россия вышла из черноморской зерновой инициативы 18 июля, объяснив этот шаг отказом других сторон выполнять их часть соглашения. После этого посол Кении в России Бенсон Огуту заявил, что выход России из соглашения нарушил поставки сельхозпродукции в Кению.

Во время действия зерновой сделки почти 30% зерна Африка получала из России и с Украины. Кения в рамках зерновой сделки получила 385 тыс. тонн пшеницы и 52 тыс. тонн кукурузы.

Анастасия Ларина