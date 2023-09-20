Окончательных решений по арендным ставкам в «Нижполиграфе» еще не принято

Правительство Нижегородской области еще не приняло окончательных решений о том, как изменится стоимость аренды помещений в здании бывшего типографского комплекса «Нижполиграф» после его реконструкции. Об том «Ъ-Приволжье» сообщили в АНО «Парк мастеров "Нижполиграф"», которая управляет этим комплексом зданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В АНО уточнили, что вопрос о том, как изменится стоимость аренды, задавался на встрече управляющей компании с фокус-группой текущих арендаторов. «На сегодняшний день ставки действительны в соответствие с текущими условиями договоров, индексируются только в соответствие с условиями договоров. После обновления здания и создания комфортной инфраструктуры для резидентов, стоимость аренды может быть повышена в рамках рыночных условий»,— отметили в АНО.

По данным управляющей компании, окончательные ставки будут зависеть от того, какой тип бизнеса ведет арендатор, расположения и назначения помещений, от общих расходов на ремонт здание и благоустройство территории. При этом в АНО уточнили, что все предприниматели, которые делали ремонт за свой счет, уже получали от управляющей компании арендные каникулы в зачет своих вложений. Текущие договорные отношения с арендаторами учитывают данный аспект.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее предприниматели заявили, что арендные ставки в «Нижполиграфе» с января 2024 года могут подняться в два-три раза. При этом для арендаторов, которые сделали ремонт за свой счет, ставки будут максимальными, так как их помещения находятся в хорошем состоянии.

Подробнее о том, для чего проводится реконструкция «Нижполиграфа», читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Учеба — работе помеха»

Андрей Репин