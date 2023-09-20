В Барнауле задержан подозреваемый по делу о взятке в МРЭО ГИБДД Петербурга

Петербургская полиция задержала в Барнауле 31-летнего мужчину, подозреваемого в создании и организации работы нелегального колл-центра, который помогал ускорить процесс регистрации автомобилей при помощи сотрудников МРЭО, сообщили 47news.

Колл-центр работал в сотрудничестве со специалистами Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, где 20 сентября проходят обыски. По информации издания, подозреваемый родился на Алтае, но жил в Петербурге. Он — учредитель нескольких компаний.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», 20 сентября экономическая полиция планирует обыскивать и изымать документы, связанные с постановкой автомобилей на учет, в МРЭО № 17 на Лабораторном проспекте, в МРЭО № 6 на улице Летчика Паршина и в МРЭО № 2 на Фронтовой улице в Ломоносове. Обыски связаны с возбужденным Следственным комитетом Петербурга уголовным делом по статье о получении взятки в организованной группе (ч.5 ст. 290 УК РФ).

В настоящее время по этому делу проходят обыски в квартирах фигурантов, подозреваемых в организации работы колл-центра, который помогал за деньги ускорить регистрацию транспорта в МРЭО. По версии следствия, к работе колл-центра причастны сотрудники ГИБДД, которые за взятки помогали его сотрудникам.

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