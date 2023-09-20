В МРЭО Петербурга пройдут обыски по делу о взятке

Экономическая полиция Санкт-Петербурге проведет обыски в трех Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах ГИБДД по делу о взятке, сообщили 47news.

Обыскивать и изымать документы, связанные с постановкой автомобилей на учет, будут в МРЭО № 17 на Лабораторном проспекте, в МРЭО № 6 на улице Летчика Паршина и в МРЭО № 2 на Фронтовой улице в Ломоносове. По информации издания, обыски связаны с возбужденным Следственным комитетом Петербурга уголовным делом по статье о получении взятки в организованной группе (ч.5 ст. 290 УК РФ).

В настоящее время в связи с этим же делом проходят обыски в квартирах фигурантов, подозреваемых в организации работы колл-центра, который помогал за деньги ускорить регистрацию транспорта в МРЭО. По версии следствия, к работе колл-центра причастны сотрудники ГИБДД, которые за взятки помогали его сотрудникам. По информации 47news, руководитель компании, предоставлявшей незаконные услуги, уже задержан полицией.

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