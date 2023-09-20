Челябинский бизнесмен Арсен Унанян осужден на 5,5 лет колонии за мошенничество

Центральный районный суд Челябинска признал бывшего руководителя группы компаний «Компаньон» Арсена Унаняна виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

Бизнесмена взяли под стражу в зале суда. О возбуждении уголовного деле в отношении челябинского бизнесмена стало известно в апреле прошлого года. Оно связано со строительством бизнес-центра «Романов». Застройщиком выступало ООО «Меркада», учредителем которого является Арсен Унанян. Для возведения объекта привлекались средства инвестором, но здание так и не было достроено.

Подсудимый вину не признал.

В декабре 2021 года Арбитражный суд Челябинской области признал Арсена Унаняна банкротом. В августе 2022 года агентство недвижимости «Компаньон» объявило о слиянии с «DAN-Недвижимость» и ликвидации как юридического лица.

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