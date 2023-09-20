На Эльмаше двухлетняя девочка утонула в ванной

В квартире на проспекте Космонавтов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга двухлетняя девочка утонула в ванной. Как сообщил источник «КП-Екатеринбург», мать ребенка была пьяна.

По данным издания, 19 сентября женщина купала свою дочь, но решила отлучиться в другую комнату. «Когда вернулась, девочка уже была мертва — утонула»,— рассказал источник. По его словам, в крови матери был найден алкоголь. Отмечается, что семья благополучная, на учете не состоит.

В пресс-группе городского УМВД «Ъ-Урал» ответили, что ситуация будет прокомментирована позже.

Напомним, 19 сентября в квартире Ирбита (Свердловская область) нашли тело 36-летней женщины, которая находилась на шестом месяце беременности. Она работала педагогом-психологом в местном мотоциклетном техникуме.

Полина Хабарова

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