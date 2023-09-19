В Ирбите обнаружили тело 36-летней беременной женщины

В квартире Ирбита (Свердловская область) нашли тело 36-летней женщины. Как сообщил источник «КП-Екатеринбург», свердловчанка находилась на шестом месяце беременности, она работала педагогом-психологом в местном мотоциклетном техникуме.

По данным издания, женщина скончалась 19 сентября. Ее тело нашли в квартире, где она проживала с двумя сыновьями семи и десяти лет.

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе регионального СУ СК, следователи Ирбита начали проверку. Тело женщины будет направлено на экспертизу, по результатам которой установят точную причину ее смерти. «При внешнем осмотре телесных повреждений нет»,— передают в ведомстве.

По словам начальника пресс-службы областного ГУ МВД Валерия Горелых, выезжавшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что смерть женщины не носит криминальный характер. Сейчас полицейские опрашивают соседей, а также выполняют другие необходимые мероприятия.

Полина Хабарова

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