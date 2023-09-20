Самолет Су-34 разбился в Воронежской области

Министерство обороны России сообщило, что военный самолет Су-34 «потерпел аварию» в Воронежской области. По данным военного ведомства, экипаж в составе двух человек катапультировался, угрозы их здоровью нет.

В Минобороны уточнили, что крушение истребителя-бомбардировщика произошло около 10:00 мск. Су-34 упал «при выполнении планового учебно-тренировочного полета». «Самолет упал вдали от населенных пунктов. На земле разрушений нет»,— подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что самолет выполнял полет без боекомплекта. Предполагаемой причиной падения самолета в Минобороны назвали «техническую неисправность».

Александр Кислов