Отменен приговор за мошенничество экс-гендиректору футбольного клуба «Тамбов»

Тамбовский областной суд отменил приговор за мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет колонии) бывшему генеральному директору организации «Ассоциация футбольный клуб “Тамбов”» Ольге Коноваловой. Наказание в виде трех лет условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком обжаловала облпрокуратура, сообщили в ведомстве.

Прокуратура не согласилась с приговором Ленинского райсуда Тамбова из-за «существенных нарушений уголовно-процессуального закона». Облсуд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По версии следствия, госпожа Коновалова перевела 708 тыс. руб. из субсидии на спортивный сезон 2019/2020 на счет аффилированной компании ООО «Вездеходофф» «под видом оплаты питания спортсменов». Как считают правоохранители, фактически услуги не оказывались, а деньги обвиняемая израсходовала на личные цели.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте