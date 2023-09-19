Танцы вокруг «Рокко»

Нижегородский бизнесмен Андрей Климентьев вновь спорит в судах с властями, теперь по своему двухэтажному зданию на улице Минина, в котором раньше располагался знаменитый клуб «Рокко». Освободившись из колонии в прошлом году, предприниматель начал ремонтировать старое здание. В администрации считают, что структуры Андрея Климентьева нарушают закон, проводя несогласованную реконструкцию в охранной зоне старого Нижнего Новгорода близ кремля и воздвигнув самовольный пристрой. Мэрия подала в суд, требуя привести здание в первоначальный вид. Коммерсант отметил, что объект на Минина — его частная собственность и чиновники не вправе указывать, как ему делать ремонт. В дальнейшем он пообещал перестроить «Рокко» в «лучшую гостиницу Нижнего Новгорода».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области рассматривает иск администрации города к ООО «Калипсо» и ООО «Компания «Парма»». Эти организации контролирует скандально известный предприниматель Андрей Климентьев, которого в 1998 году нижегородцы выбрали мэром Нижнего Новгорода. Однако итоги выборов тут же были отменены, а несостоявшегося мэра арестовали по делу о «навашинских миллионах» (обвинение касалось хищения валютного кредита для Окской судоверфи).

Очередной спор с властями идет вокруг здания 10б на улице Минина, в котором ранее находился ночной клуб «Рокко».

В прошлом году Андрей Климентьев условно-досрочно вышел из колонии, его осудили за попытку предоставить в суд фиктивный договор займа в деле о банкротстве. Вскоре после освобождения предприниматель занялся ремонтом особняка. В городской администрации считают, что эти строительные работы идут с нарушением градостроительных регламентов в исторической зоне старого Нижнего поблизости от кремля. Поэтому на стороне администрации третьим лицом выступает управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

В разговоре с «Ъ-Приволжье» Андрей Климентьев сообщил, что в дальнейшем хочет сделать из бывшего ночного клуба «лучшую гостиницу» в городе, но сейчас чиновники мешают ему отремонтировать здание, из которого он лично выгонял проверяющих. «Я в город хочу вложиться, сделать хороший проект. Только сейчас времена наступили другие: работать мне не дают, чиновники хотят всем командовать. Я им не даю, это моя частная собственность! Вот увидите, с ними в России скоро полный коммунизм наступит с колбасой по карточкам», — рассказал предприниматель.

Его представители уточнили, что речь идет об обычном ремонте здания, задняя стена которого обвалилась от старости, и собственник взамен возвел бетонную стену, заодно поменяв и перекрытия. «Это обычный ремонт в тех же объемах существующего двухэтажного здания. Оно очень старое, понятно, что все уже гнилое — и крыша, и перекрытия. Мы не совсем понимаем исковые требования администрации — восстановить постройку в исходное состояние. Это как — вернуть старую обрушившуюся стену что ли?» — заметил юрист Владимир Егоров.

Среди претензий мэрии есть ссылка на то, что в ходе работ был сужен пожарный проезд с соседним зданием, но представитель Андрея Климентьева уверяет, что это не соответствует действительности, и ширина проезда в исторической застройке квартала никогда не была такой, как указал муниципалитет в своем иске. Юрист также уточнил, что речь о переделке здания «Рокко» в гостиницу пока не идет — это перспективные планы, для реализации которых в дальнейшем потребуется оформление разрешения на строительство.

При осмотре здания Андрея Климентьева видно, что несколько старых арочных окон заложены кирпичами, в стене сделаны новые оконные проемы. По арбитражному делу проведут экспертизу произведенных работ на предмет их соответствия нормам, — для этого выбирается экспертная организация и формируются вопросы для экспертов.

Руководитель управления госохраны ОКН Григорий Меламед рассказал, что проект по обеспечению сохранности культурного слоя Нижнего Новгорода при реконструкции здания № 10б на Минина был отклонен еще в 2020 году, и доработанная документация к ним не поступала. По его словам, в декабре 2021 года также была отправлена на доработку концепция реконструкции здания в охранной зоне, а в прошлом году собственника оштрафовали на 200 тыс. руб., предложив ему приостановить земляные и строительные работы.

Кроме того, на земельном участке была выявлена самовольная постройка, поэтому администрация Нижнего Новгорода вышла с иском о приведении ее в соответствие с установленными требованиями, заключил чиновник. Окончательную точку в этом споре поставит суд после проведения экспертизы.

Роман Кряжев