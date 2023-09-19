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Коммерсантъ FM
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США ввели санкции против трех российских компаний из-за связей с Ираном

Министерство финансов США ввело санкции в отношении технического центра «Дельта-Аэро», компании «Аэросила» и АО «ОДК-Стар». Также под ограничения попали восемь физических и юридических лиц из Китая, Турции и Ирана. Всех их связывают с иранской авиастроительной госкорпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation. Об этом сказано в сообщении пресс-службы министерства.

«Продолжающееся со стороны Ирана преднамеренное распространение своих БПЛА позволяет России, ее доверенным лицам на Ближнем Востоке и другим дестабилизирующим субъектам подрывать глобальную стабильность»,— заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон.

В сообщении говорится, что имущество и активы физических и юридических лиц, которые попали под санкции и находятся в США, должны быть заблокированы.

Петр Бузлаев

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