В Саратовской области на карантин закрыли 17 школ

В Саратовской области на карантин в связи с гриппом и ОРВИ закрыли 17 школ и один детский сад, сообщили сегодня, 19 сентября, в пресс-службе регионального министерства образования.

На дистанционное обучение перешли ученики школ в Саратове, Духовницком, Екатериновском, Ивантеевском, Калининском, Пугачевском, Федоровском, Энгельсском районах, а также в поселке Михайловский. Не принимает пока детей один из детских садов Самойловского района.

Не полностью закрыли четыре группы в трех садиках в Саратове, ЗАТО Светлый и Петровском районе, 344 класса в 83 школах 19 муниципалитетов региона.

Дарья Васенина, Саратов