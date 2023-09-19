Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Партия «За семью!» начала процесс официальной регистрации

Сегодня, 19 сентября, партия традиционалистов России «За семью!» подала в Минюст документы для регистрации. Как подчеркивают в руководстве организации, это может стать первым случаем регистрации новой политической партии за последние три года.

Напомним, что учредительный съезд партии «За семью!» прошел 25 марта в Москве. Ее председателем был единогласно избран основатель всероссийского общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин. Кроме него в состав политсовета новой организации, в частности, вошли генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников, Герой России Игорь Задорожный, военкор и волонтер Анастасия Михайловская. В партии говорят, что на сегодняшний день готовы открыть ее региональные отделения в 85 субъектах РФ.

Сам господин Кормухин убежден, что проблем с регистрацией в Минюсте не будет. «Сначала нам прогнозировали, что мы не сможем провести съезд. Когда мы его успешно провели, в СМИ, Telegram-каналах и по личным контактам стали раздаваться уверенные голоса, что мы не сможем зарегистрироваться,— рассказал лидер партии ''Ъ''.— Мы же со своей стороны не видим ни одной причины, по которой нам откажут в регистрации». По его мнению, «странно будет выглядеть, если партия, которая отражает позицию президента России по ключевым вопросам и воплощает в жизнь его указы, будет лишена регистрации под надуманным предлогом». Сразу же после внесения партии в государственный реестр «традиционалисты» намерены принять «активное участие в ближайших выборах на всех уровнях», добавил Андрей Кормухин: «Кроме президентских, на которых, как мы и заявили на учредительном съезде, мы поддержим нашего президента Владимира Путина, если он примет окончательное решение об участии в них».

Согласно закону «О политических партиях», документы на регистрацию партия должна подать не позднее шести месяцев со дня учредительного съезда, а Минюст должен их рассмотреть в течение 30 дней. В случае внесения в госреестр у партии будет еще полгода, чтобы зарегистрировать свои отделения более чем в половине субъектов РФ.

Подробнее о том, как была учреждена «партия традиционалистов»,— в материале «К семье не без парторга».

Павел Коробов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...