Партия «За семью!» начала процесс официальной регистрации

Сегодня, 19 сентября, партия традиционалистов России «За семью!» подала в Минюст документы для регистрации. Как подчеркивают в руководстве организации, это может стать первым случаем регистрации новой политической партии за последние три года.

Напомним, что учредительный съезд партии «За семью!» прошел 25 марта в Москве. Ее председателем был единогласно избран основатель всероссийского общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин. Кроме него в состав политсовета новой организации, в частности, вошли генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников, Герой России Игорь Задорожный, военкор и волонтер Анастасия Михайловская. В партии говорят, что на сегодняшний день готовы открыть ее региональные отделения в 85 субъектах РФ.

Сам господин Кормухин убежден, что проблем с регистрацией в Минюсте не будет. «Сначала нам прогнозировали, что мы не сможем провести съезд. Когда мы его успешно провели, в СМИ, Telegram-каналах и по личным контактам стали раздаваться уверенные голоса, что мы не сможем зарегистрироваться,— рассказал лидер партии ''Ъ''.— Мы же со своей стороны не видим ни одной причины, по которой нам откажут в регистрации». По его мнению, «странно будет выглядеть, если партия, которая отражает позицию президента России по ключевым вопросам и воплощает в жизнь его указы, будет лишена регистрации под надуманным предлогом». Сразу же после внесения партии в государственный реестр «традиционалисты» намерены принять «активное участие в ближайших выборах на всех уровнях», добавил Андрей Кормухин: «Кроме президентских, на которых, как мы и заявили на учредительном съезде, мы поддержим нашего президента Владимира Путина, если он примет окончательное решение об участии в них».

Согласно закону «О политических партиях», документы на регистрацию партия должна подать не позднее шести месяцев со дня учредительного съезда, а Минюст должен их рассмотреть в течение 30 дней. В случае внесения в госреестр у партии будет еще полгода, чтобы зарегистрировать свои отделения более чем в половине субъектов РФ.

Подробнее о том, как была учреждена «партия традиционалистов»,— в материале «К семье не без парторга».

Павел Коробов