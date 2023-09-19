Сеть АЗС «Магистраль» в Татарстане возобновила продажи бензина после приостановки

Татарстанская сеть АЗС «Магистраль» сегодня возобновила продажи бензина Аи-92 и Аи-95 после приостановки с 14 сентября, когда она заявила об «отсутствии топлива».

«С радостью сообщаем, что на наших АЗС снова доступны Аи-92 и Аи-95!» — говорится на корпоративной странице «Магистрали» «ВКонтакте».

Согласно информации компании, поставщиками бензина для ее заправок по-прежнему являются производители из Башкирии — «Газпром нефтехим Салават» и «Башнефть».

Покупатели обратили внимание, что цены за время простоя бензиновых заправок продавца выросли примерно на 2–6%. Так, Аи-92 по безналичному расчету подорожал на 1,8% — до 50,2 руб. за литр, Аи-95 — на 5,9%, до 57,2 руб. за литр.

Как писал «Ъ-Казань», «Магистраль» имеет четыре заправки под Казанью на трассе М-7. На прошлой неделе она объявила: «В связи с отсутствием топлива на заводах для частных АЗС вынуждены временно остановить продажи бензинов Аи-92 и Аи-95».

Полина Петрова