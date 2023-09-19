Дворец Петра I в Стрельне отремонтируют до 2026 года

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) согласовала проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Петра I» в поселке Стрельна.
Фото: Пресс-служба ГАТИ
Заказчиком работ выступит Государственный музей-заповедник «Петергоф», подрядчиком — ООО «РК «Союз»».
Устанавливать строительные леса начнут 19 сентября. Закончить реставрацию намерены 14 октября 2026 года.
Дворец в Стрельне — это единственное сооружение, оставшееся от загородной усадьбы Петра I, где он останавливался во время поездок в Кронштадт, Петергоф и Ораниенбаум.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что фигуры путти вернут на фасад особняка Урусова в Петербурге в 2024 году.
Читайте нас в Telegram и ВКонтакте