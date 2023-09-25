РЖД запустит поезд из Петрозаводска в Петербург с кольцевым маршрутом

РЖД запустит рейс Петрозаводск — Санкт-Петербург — Петрозаводск с часовой стоянкой в Петербурге, сообщили в группе «Петрозаводск транспортный» во «ВКонтакте».

Поезд будет отъезжать из Петрозаводска в 17 часов и возвращаться туда же на следующий день в 8:10. Стоянка на Ладожском вокзале будет длиться один час — 23:44 до 00:44. Поезд будет курсировать по пятницам и воскресеньям с 15 до 30 декабря, затем его будут выпускать в праздничные дни — 7 и 8 января, 22 и 25 февраля, 7 и 10 марта.

На маршруте, который будет выполнять двухэтажный поезд только из купейных вагонов, предусмотрено 4 остановки: в Свири, Подпорожье, Лодейном Поле и на станции Волховстрой-1. Продажа билетов на поезд уже открыта.

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