Путин утвердил разовую выплату блокадникам в размере 50 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тыс. руб. в связи с 80-летием освобождения Ленинграда от блокады. Выплаты положены гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Согласно тексту указа, выплата будет разовой, ее планируется произвести в декабре 2023-го — январе 2024 года. Средства получат россияне, награжденные указанными медалью или знаком, постоянно проживающие в России, Абхазии, Латвии, Литве, Приднестровье, Эстонии, Южной Осетии.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Медаль «За оборону Ленинграда» — одна из первых советских медалей военного времени — была утверждена указом в 1942 году. Ею награждались все участники обороны Ленинграда. Знак «Житель блокадного Ленинграда» был учрежден в 1989 году. Он вручается прожившим не менее четырех месяцев в Ленинграде в период блокады, не награжденным медалью «За оборону Ленинграда».

Милена Костерева