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Путин утвердил разовую выплату блокадникам в размере 50 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тыс. руб. в связи с 80-летием освобождения Ленинграда от блокады. Выплаты положены гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Согласно тексту указа, выплата будет разовой, ее планируется произвести в декабре 2023-го — январе 2024 года. Средства получат россияне, награжденные указанными медалью или знаком, постоянно проживающие в России, Абхазии, Латвии, Литве, Приднестровье, Эстонии, Южной Осетии.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Медаль «За оборону Ленинграда» — одна из первых советских медалей военного времени — была утверждена указом в 1942 году. Ею награждались все участники обороны Ленинграда. Знак «Житель блокадного Ленинграда» был учрежден в 1989 году. Он вручается прожившим не менее четырех месяцев в Ленинграде в период блокады, не награжденным медалью «За оборону Ленинграда».

Милена Костерева

Фотогалерея

Блокада Ленинграда глазами жителей города

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Первоначально по плану «Барбаросса» Ленинград должен был быть взят полностью. После соединения немецких войск с финскими Балтийское море, согласно плану, становилось внутренним озером Германии

Первоначально по плану «Барбаросса» Ленинград должен был быть взят полностью. После соединения немецких войск с финскими Балтийское море, согласно плану, становилось внутренним озером Германии

Фото: Давид Трахтенберг / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Гитлер придавал взятию города мистическое значение: «С захватом Ленинграда большевиками будет утрачен один из символов революции и может наступить полная катастрофа»

Гитлер придавал взятию города мистическое значение: «С захватом Ленинграда большевиками будет утрачен один из символов революции и может наступить полная катастрофа»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

8 сентября 1941 года немецкие войска заняли Шлиссельбург; началась блокада Ленинграда, длившаяся в итоге 872 дня

8 сентября 1941 года немецкие войска заняли Шлиссельбург; началась блокада Ленинграда, длившаяся в итоге 872 дня

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

На тот момент Ленинград насчитывал 3,4 млн жителей, а уже в 1943-м — 600 тыс. Число жертв значительно превысило число сумевших выбраться из блокадного города по «Дороге жизни» через Ладожское озеро

На тот момент Ленинград насчитывал 3,4 млн жителей, а уже в 1943-м — 600 тыс. Число жертв значительно превысило число сумевших выбраться из блокадного города по «Дороге жизни» через Ладожское озеро

Фото: ИТАР-ТАСС

Эвакуация жителей Ленинграда началась еще в конце июня 1941 года, при этом многие жители не хотели покидать свои дома&lt;br> Восьмиклассница Лена Мухина начала вести дневник за месяц до начала войны — 22 мая 1941 года. Летом 1942 года в истощенном состоянии она была эвакуирована в город Горький. В своем дневнике школьница так описала события в Ленинграде: «Уже 3 дня, как идет эвакуация детей... На 100 человек прикрепляются один руководитель и одна нянька. По всему городу заканчивается строительство бомбоубежищ, траншей, щелей»

Эвакуация жителей Ленинграда началась еще в конце июня 1941 года, при этом многие жители не хотели покидать свои дома
Восьмиклассница Лена Мухина начала вести дневник за месяц до начала войны — 22 мая 1941 года. Летом 1942 года в истощенном состоянии она была эвакуирована в город Горький. В своем дневнике школьница так описала события в Ленинграде: «Уже 3 дня, как идет эвакуация детей... На 100 человек прикрепляются один руководитель и одна нянька. По всему городу заканчивается строительство бомбоубежищ, траншей, щелей»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В октябре 1941 года были введены продовольственные карточки: рабочие и инженерно-технические работники стали получать по 400 г хлеба в сутки, все остальные — по 200 г. В январе 1942 года эту норму сократили&lt;br> Из дневника Лены Мухиной: «Я работаю в госпитале при Институте охраны материнства и младенчества имени Клары Цеткин. У нас, санитарок, суточное дежурство. Работа очень трудная, но я понемногу привыкаю. Зато я в дни дежурств бываю сыта и получаю карточку первой категории с 400 г хлеба в день»

В октябре 1941 года были введены продовольственные карточки: рабочие и инженерно-технические работники стали получать по 400 г хлеба в сутки, все остальные — по 200 г. В январе 1942 года эту норму сократили
Из дневника Лены Мухиной: «Я работаю в госпитале при Институте охраны материнства и младенчества имени Клары Цеткин. У нас, санитарок, суточное дежурство. Работа очень трудная, но я понемногу привыкаю. Зато я в дни дежурств бываю сыта и получаю карточку первой категории с 400 г хлеба в день»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Б. Кудояров

Осенью 1941 года немецкие войска пытались разрушить город массированными артиллерийскими обстрелами и бомбежками. Основные удары при этом были направлены на склады с продовольствием: так, например, были уничтожены Бадаевские склады, где находилось несколько тысяч тонн продуктов&lt;br>Из дневника Лены Мухиной: «Немцы, наверно, превратят Ленинград в развалины, потом займут его. Мы все, кто успеет убежать, будем жить в лесах. И там мы умрем, или замерзнем от холода, или умрем от голода, или нас убьют...»

Осенью 1941 года немецкие войска пытались разрушить город массированными артиллерийскими обстрелами и бомбежками. Основные удары при этом были направлены на склады с продовольствием: так, например, были уничтожены Бадаевские склады, где находилось несколько тысяч тонн продуктов
Из дневника Лены Мухиной: «Немцы, наверно, превратят Ленинград в развалины, потом займут его. Мы все, кто успеет убежать, будем жить в лесах. И там мы умрем, или замерзнем от холода, или умрем от голода, или нас убьют...»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В ноябре 1941 года советские войска начали контрнаступление, заставив противника отойти к реке Волхов и предотвратив соединение немецких войск с финскими восточнее Ленинграда. К концу года Финляндия практически прекратила боевые действия. В Ленинграде тем временем вышел из строя водопровод, прекратилось теплоснабжение жилых домов&lt;br>Из дневника Лены Мухиной: «Наступила суровая зима. Дома холодно, ибо дрова надо очень экономить, и печка топится только, чтобы приготовить обед; темно... Школа не отапливается, в некоторых классах замерзли чернила, хорошо еще, что школьникам дают без карточек по горячей тарелке супа»

В ноябре 1941 года советские войска начали контрнаступление, заставив противника отойти к реке Волхов и предотвратив соединение немецких войск с финскими восточнее Ленинграда. К концу года Финляндия практически прекратила боевые действия. В Ленинграде тем временем вышел из строя водопровод, прекратилось теплоснабжение жилых домов
Из дневника Лены Мухиной: «Наступила суровая зима. Дома холодно, ибо дрова надо очень экономить, и печка топится только, чтобы приготовить обед; темно... Школа не отапливается, в некоторых классах замерзли чернила, хорошо еще, что школьникам дают без карточек по горячей тарелке супа»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

К концу 1941 года положение жителей Ленинграда резко ухудшилось&lt;br>Из дневника врача одного из ленинградских госпиталей: «18.12.41. почти 4 месяца мы в блокаде. Нет подвоза продуктов, нет топлива. Электростанция, несмотря на все ухищрения сволочей-гитлеровцев, уцелела, но запасы так незначительны, что электрическим светом почти пользоваться нельзя... Дома почти не отапливались в этом году. Нашу надстройку до вчерашнего дня топили, а сегодня уже не топят. Нечем. Итак, ленинградцы имеют основную триаду: холод, голод и темноту»

К концу 1941 года положение жителей Ленинграда резко ухудшилось
Из дневника врача одного из ленинградских госпиталей: «18.12.41. почти 4 месяца мы в блокаде. Нет подвоза продуктов, нет топлива. Электростанция, несмотря на все ухищрения сволочей-гитлеровцев, уцелела, но запасы так незначительны, что электрическим светом почти пользоваться нельзя... Дома почти не отапливались в этом году. Нашу надстройку до вчерашнего дня топили, а сегодня уже не топят. Нечем. Итак, ленинградцы имеют основную триаду: холод, голод и темноту»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / А. Гаранин

Смертность от голода в Ленинграде стала массовой: в день умирало по несколько тысяч человек, при этом мужская смертность превышала женскую

Смертность от голода в Ленинграде стала массовой: в день умирало по несколько тысяч человек, при этом мужская смертность превышала женскую

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

Еще одним фактором высокой смертности среди населения стали аномальные морозы: так, в январе 1942 года температура опускалась ниже 30 градусов Цельсия&lt;br>Из записей Лены Мухиной: «Ака уже не встает вовсе с постели... По правде говоря, если Ака умрет, это будет лучше и для нее, и для нас с мамой. Так нам приходится все делить на три части, а так мы с мамой все будем делить пополам. Ака — лишний только рот. Я сама не знаю, как я могу писать такие строки. Но у меня сердце теперь как каменное»

Еще одним фактором высокой смертности среди населения стали аномальные морозы: так, в январе 1942 года температура опускалась ниже 30 градусов Цельсия
Из записей Лены Мухиной: «Ака уже не встает вовсе с постели... По правде говоря, если Ака умрет, это будет лучше и для нее, и для нас с мамой. Так нам приходится все делить на три части, а так мы с мамой все будем делить пополам. Ака — лишний только рот. Я сама не знаю, как я могу писать такие строки. Но у меня сердце теперь как каменное»

Фото: AP

Из-за нехватки в Ленинграде продовольствия на предприятиях и в общественном питании активно использовались пищевые заменители: в хлебопекарной промышленности добавляли целлюлозу, в мясную продукцию — соевую муку, кишки, плазму крови животных&lt;br>Из дневника Лены Мухиной: «Сегодня у нас был вкусный суп с мясом и макаронами. Кошачьего мяса хватит еще на два раза. Хорошо бы раздобыть где-нибудь еще кошку... »

Из-за нехватки в Ленинграде продовольствия на предприятиях и в общественном питании активно использовались пищевые заменители: в хлебопекарной промышленности добавляли целлюлозу, в мясную продукцию — соевую муку, кишки, плазму крови животных
Из дневника Лены Мухиной: «Сегодня у нас был вкусный суп с мясом и макаронами. Кошачьего мяса хватит еще на два раза. Хорошо бы раздобыть где-нибудь еще кошку... »

Фото: Борис Кудояров / РИА Новости

В 1942 году в Ленинграде было организовано дополнительное лечебное питание по повышенным нормам в специальных стационарах при заводах и фабриках, а также в некоторых городских столовых. При гостинице «Астория» начал работать стационар для ученых и творческих работников&lt;br>Из дневника Лены Мухиной: «Вот мы здесь с голода мрем, как мухи, а в Москве Сталин вчера дал опять обед в честь Идена. Прямо безобразие, они там жрут, как черти...»

В 1942 году в Ленинграде было организовано дополнительное лечебное питание по повышенным нормам в специальных стационарах при заводах и фабриках, а также в некоторых городских столовых. При гостинице «Астория» начал работать стационар для ученых и творческих работников
Из дневника Лены Мухиной: «Вот мы здесь с голода мрем, как мухи, а в Москве Сталин вчера дал опять обед в честь Идена. Прямо безобразие, они там жрут, как черти...»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1941-1942 годах советские войска предпринимали несколько попыток прорыва блокады, однако все они были неудачными. Единственное, что связывало Ленинград с Большой землей — «Дорога жизни» через Ладожское озеро, которая позволяла зимой перевозить грузы любого веса

В 1941-1942 годах советские войска предпринимали несколько попыток прорыва блокады, однако все они были неудачными. Единственное, что связывало Ленинград с Большой землей — «Дорога жизни» через Ладожское озеро, которая позволяла зимой перевозить грузы любого веса

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Д. Трахтенберг

Для борьбы с голодом предпринимали всевозможные усилия. Огороды устраивали на любом свободном куске земли. Выращивали картошку, капусту и другие овощи

Для борьбы с голодом предпринимали всевозможные усилия. Огороды устраивали на любом свободном куске земли. Выращивали картошку, капусту и другие овощи

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / А.Глимов

Неотъемлемой частью быта ленинградцев стала добыча топлива: в жилых квартирах использовались в основном печки-буржуйки, которые топились всем, что можно было сжечь. В городе тем временем перестал работать электротранспорт&lt;br>Из блокадного дневника Лены Мухиной: «Вчера мы с мамой сидели у потухнувшей печки, тесно прижавшись друг к другу. Нам было так хорошо, из печки нас обдавало теплом, желудки наши были сыты. Мы мечтали о нашей будущей жизни. О том, что мы будем готовить на обед»

Неотъемлемой частью быта ленинградцев стала добыча топлива: в жилых квартирах использовались в основном печки-буржуйки, которые топились всем, что можно было сжечь. В городе тем временем перестал работать электротранспорт
Из блокадного дневника Лены Мухиной: «Вчера мы с мамой сидели у потухнувшей печки, тесно прижавшись друг к другу. Нам было так хорошо, из печки нас обдавало теплом, желудки наши были сыты. Мы мечтали о нашей будущей жизни. О том, что мы будем готовить на обед»

Фото: Б. Кудояров / Фотоархив журнала «Огонёк»

Весной 1942 года — с потеплением и улучшением питания — в Ленинграде сократилось количество внезапных смертей на улицах. Все трудоспособное население вышло расчищать город от мусора&lt;br> Из дневника Лены Мухиной:«Милая, дорогая, любимая мама. Ты не дожила до улучшения всего каких-нибудь несколько дней. Ты умерла 7-го утром, а 11-го прибавили хлеба, а 12-го дали крупу»

Весной 1942 года — с потеплением и улучшением питания — в Ленинграде сократилось количество внезапных смертей на улицах. Все трудоспособное население вышло расчищать город от мусора
Из дневника Лены Мухиной:«Милая, дорогая, любимая мама. Ты не дожила до улучшения всего каких-нибудь несколько дней. Ты умерла 7-го утром, а 11-го прибавили хлеба, а 12-го дали крупу»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Д. Трахтенберг

Из дневника школьницы Лены Мухиной: «Скорей бы уехать из этого проклятого Ленинграда. Правда, это прекрасный, красивый город, и я к нему сильно привыкла. Но не могу его больше видеть, а тем более любить. Город, где мне пришлось пережить столько горя, где я потеряла все, что имела. Нет, этот город, его имя я буду всю жизнь вспоминать с содроганием в сердце. Скоро, скоро я уеду отсюда, и, надеюсь, навсегда»

Из дневника школьницы Лены Мухиной: «Скорей бы уехать из этого проклятого Ленинграда. Правда, это прекрасный, красивый город, и я к нему сильно привыкла. Но не могу его больше видеть, а тем более любить. Город, где мне пришлось пережить столько горя, где я потеряла все, что имела. Нет, этот город, его имя я буду всю жизнь вспоминать с содроганием в сердце. Скоро, скоро я уеду отсюда, и, надеюсь, навсегда»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В апреле 1942 года в Ленинграде был вновь запущен регулярный пассажирский трамвай — для этого пришлось восстановить около 150 км контактной сети. Пуск троллейбуса при этом городские власти сочли нецелесообразным&lt;br>Из записей Лены Мухиной: «Сегодня пошли трамваи. Какая радость»

В апреле 1942 года в Ленинграде был вновь запущен регулярный пассажирский трамвай — для этого пришлось восстановить около 150 км контактной сети. Пуск троллейбуса при этом городские власти сочли нецелесообразным
Из записей Лены Мухиной: «Сегодня пошли трамваи. Какая радость»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Д. Трахтенберг

Летом 1942 года немецкое командование решило активизировать боевые действия на Ленинградском фронте, и в первую очередь усилить артиллерийские обстрелы и бомбардировки города

Летом 1942 года немецкое командование решило активизировать боевые действия на Ленинградском фронте, и в первую очередь усилить артиллерийские обстрелы и бомбардировки города

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Б. Кудояров

Из дневника Лены Мухиной: «Вторая В.Т. (воздушная тревога — &quot;Ъ&quot;) за день. Как будет глупо и досадно умереть перед самым отъездом, пережив все ужасы этой зимы, голод и стужу. Быть может, это мои последние строки. Очень прошу: кто найдет этот дневник, отослать его по адресу: г. Горький, переулок Могилевича, д. 5, кв. 1, Е.Н. Журковой»

Из дневника Лены Мухиной: «Вторая В.Т. (воздушная тревога — "Ъ") за день. Как будет глупо и досадно умереть перед самым отъездом, пережив все ужасы этой зимы, голод и стужу. Быть может, это мои последние строки. Очень прошу: кто найдет этот дневник, отослать его по адресу: г. Горький, переулок Могилевича, д. 5, кв. 1, Е.Н. Журковой»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Зимой 1943 года советским войскам удалось наконец прорвать блокаду: 18 января был освобожден Шлиссельбург и очищено все южное побережье Ладоги. Была восстановлена сухопутная связь Ленинграда с Большой землей, проложены автомобильная и железная дороги, получившие название «Дорога победы». К этому моменту в городе оставалось около 800 тыс. жителей

Зимой 1943 года советским войскам удалось наконец прорвать блокаду: 18 января был освобожден Шлиссельбург и очищено все южное побережье Ладоги. Была восстановлена сухопутная связь Ленинграда с Большой землей, проложены автомобильная и железная дороги, получившие название «Дорога победы». К этому моменту в городе оставалось около 800 тыс. жителей

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Б. Кудояров

Таблички с надписью «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», появившиеся в Ленинграде во время блокады, были позднее воссозданы в память о трагических событиях

Таблички с надписью «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», появившиеся в Ленинграде во время блокады, были позднее воссозданы в память о трагических событиях

Фото: Lvova / Wikipedia

27 января 1944 года была окончательно снята блокада Ленинграда, длившаяся почти два с половиной года. По разным данным, за это время погибли от 300 тыс. до 1,5 млн человек, подавляющее большинство умерло от голода. 1 мая 1945 года за героизм и мужество, проявленные жителями во время блокады, Ленинград получил звание города-героя

27 января 1944 года была окончательно снята блокада Ленинграда, длившаяся почти два с половиной года. По разным данным, за это время погибли от 300 тыс. до 1,5 млн человек, подавляющее большинство умерло от голода. 1 мая 1945 года за героизм и мужество, проявленные жителями во время блокады, Ленинград получил звание города-героя

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

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Первоначально по плану «Барбаросса» Ленинград должен был быть взят полностью. После соединения немецких войск с финскими Балтийское море, согласно плану, становилось внутренним озером Германии

Фото: Давид Трахтенберг / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Гитлер придавал взятию города мистическое значение: «С захватом Ленинграда большевиками будет утрачен один из символов революции и может наступить полная катастрофа»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

8 сентября 1941 года немецкие войска заняли Шлиссельбург; началась блокада Ленинграда, длившаяся в итоге 872 дня

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

На тот момент Ленинград насчитывал 3,4 млн жителей, а уже в 1943-м — 600 тыс. Число жертв значительно превысило число сумевших выбраться из блокадного города по «Дороге жизни» через Ладожское озеро

Фото: ИТАР-ТАСС

Эвакуация жителей Ленинграда началась еще в конце июня 1941 года, при этом многие жители не хотели покидать свои дома
Восьмиклассница Лена Мухина начала вести дневник за месяц до начала войны — 22 мая 1941 года. Летом 1942 года в истощенном состоянии она была эвакуирована в город Горький. В своем дневнике школьница так описала события в Ленинграде: «Уже 3 дня, как идет эвакуация детей... На 100 человек прикрепляются один руководитель и одна нянька. По всему городу заканчивается строительство бомбоубежищ, траншей, щелей»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В октябре 1941 года были введены продовольственные карточки: рабочие и инженерно-технические работники стали получать по 400 г хлеба в сутки, все остальные — по 200 г. В январе 1942 года эту норму сократили
Из дневника Лены Мухиной: «Я работаю в госпитале при Институте охраны материнства и младенчества имени Клары Цеткин. У нас, санитарок, суточное дежурство. Работа очень трудная, но я понемногу привыкаю. Зато я в дни дежурств бываю сыта и получаю карточку первой категории с 400 г хлеба в день»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Б. Кудояров

Осенью 1941 года немецкие войска пытались разрушить город массированными артиллерийскими обстрелами и бомбежками. Основные удары при этом были направлены на склады с продовольствием: так, например, были уничтожены Бадаевские склады, где находилось несколько тысяч тонн продуктов
Из дневника Лены Мухиной: «Немцы, наверно, превратят Ленинград в развалины, потом займут его. Мы все, кто успеет убежать, будем жить в лесах. И там мы умрем, или замерзнем от холода, или умрем от голода, или нас убьют...»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В ноябре 1941 года советские войска начали контрнаступление, заставив противника отойти к реке Волхов и предотвратив соединение немецких войск с финскими восточнее Ленинграда. К концу года Финляндия практически прекратила боевые действия. В Ленинграде тем временем вышел из строя водопровод, прекратилось теплоснабжение жилых домов
Из дневника Лены Мухиной: «Наступила суровая зима. Дома холодно, ибо дрова надо очень экономить, и печка топится только, чтобы приготовить обед; темно... Школа не отапливается, в некоторых классах замерзли чернила, хорошо еще, что школьникам дают без карточек по горячей тарелке супа»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

К концу 1941 года положение жителей Ленинграда резко ухудшилось
Из дневника врача одного из ленинградских госпиталей: «18.12.41. почти 4 месяца мы в блокаде. Нет подвоза продуктов, нет топлива. Электростанция, несмотря на все ухищрения сволочей-гитлеровцев, уцелела, но запасы так незначительны, что электрическим светом почти пользоваться нельзя... Дома почти не отапливались в этом году. Нашу надстройку до вчерашнего дня топили, а сегодня уже не топят. Нечем. Итак, ленинградцы имеют основную триаду: холод, голод и темноту»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / А. Гаранин

Смертность от голода в Ленинграде стала массовой: в день умирало по несколько тысяч человек, при этом мужская смертность превышала женскую

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

Еще одним фактором высокой смертности среди населения стали аномальные морозы: так, в январе 1942 года температура опускалась ниже 30 градусов Цельсия
Из записей Лены Мухиной: «Ака уже не встает вовсе с постели... По правде говоря, если Ака умрет, это будет лучше и для нее, и для нас с мамой. Так нам приходится все делить на три части, а так мы с мамой все будем делить пополам. Ака — лишний только рот. Я сама не знаю, как я могу писать такие строки. Но у меня сердце теперь как каменное»

Фото: AP

Из-за нехватки в Ленинграде продовольствия на предприятиях и в общественном питании активно использовались пищевые заменители: в хлебопекарной промышленности добавляли целлюлозу, в мясную продукцию — соевую муку, кишки, плазму крови животных
Из дневника Лены Мухиной: «Сегодня у нас был вкусный суп с мясом и макаронами. Кошачьего мяса хватит еще на два раза. Хорошо бы раздобыть где-нибудь еще кошку... »

Фото: Борис Кудояров / РИА Новости

В 1942 году в Ленинграде было организовано дополнительное лечебное питание по повышенным нормам в специальных стационарах при заводах и фабриках, а также в некоторых городских столовых. При гостинице «Астория» начал работать стационар для ученых и творческих работников
Из дневника Лены Мухиной: «Вот мы здесь с голода мрем, как мухи, а в Москве Сталин вчера дал опять обед в честь Идена. Прямо безобразие, они там жрут, как черти...»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1941-1942 годах советские войска предпринимали несколько попыток прорыва блокады, однако все они были неудачными. Единственное, что связывало Ленинград с Большой землей — «Дорога жизни» через Ладожское озеро, которая позволяла зимой перевозить грузы любого веса

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Д. Трахтенберг

Для борьбы с голодом предпринимали всевозможные усилия. Огороды устраивали на любом свободном куске земли. Выращивали картошку, капусту и другие овощи

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / А.Глимов

Неотъемлемой частью быта ленинградцев стала добыча топлива: в жилых квартирах использовались в основном печки-буржуйки, которые топились всем, что можно было сжечь. В городе тем временем перестал работать электротранспорт
Из блокадного дневника Лены Мухиной: «Вчера мы с мамой сидели у потухнувшей печки, тесно прижавшись друг к другу. Нам было так хорошо, из печки нас обдавало теплом, желудки наши были сыты. Мы мечтали о нашей будущей жизни. О том, что мы будем готовить на обед»

Фото: Б. Кудояров / Фотоархив журнала «Огонёк»

Весной 1942 года — с потеплением и улучшением питания — в Ленинграде сократилось количество внезапных смертей на улицах. Все трудоспособное население вышло расчищать город от мусора
Из дневника Лены Мухиной:«Милая, дорогая, любимая мама. Ты не дожила до улучшения всего каких-нибудь несколько дней. Ты умерла 7-го утром, а 11-го прибавили хлеба, а 12-го дали крупу»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Д. Трахтенберг

Из дневника школьницы Лены Мухиной: «Скорей бы уехать из этого проклятого Ленинграда. Правда, это прекрасный, красивый город, и я к нему сильно привыкла. Но не могу его больше видеть, а тем более любить. Город, где мне пришлось пережить столько горя, где я потеряла все, что имела. Нет, этот город, его имя я буду всю жизнь вспоминать с содроганием в сердце. Скоро, скоро я уеду отсюда, и, надеюсь, навсегда»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В апреле 1942 года в Ленинграде был вновь запущен регулярный пассажирский трамвай — для этого пришлось восстановить около 150 км контактной сети. Пуск троллейбуса при этом городские власти сочли нецелесообразным
Из записей Лены Мухиной: «Сегодня пошли трамваи. Какая радость»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Д. Трахтенберг

Летом 1942 года немецкое командование решило активизировать боевые действия на Ленинградском фронте, и в первую очередь усилить артиллерийские обстрелы и бомбардировки города

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Б. Кудояров

Из дневника Лены Мухиной: «Вторая В.Т. (воздушная тревога — "Ъ") за день. Как будет глупо и досадно умереть перед самым отъездом, пережив все ужасы этой зимы, голод и стужу. Быть может, это мои последние строки. Очень прошу: кто найдет этот дневник, отослать его по адресу: г. Горький, переулок Могилевича, д. 5, кв. 1, Е.Н. Журковой»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Зимой 1943 года советским войскам удалось наконец прорвать блокаду: 18 января был освобожден Шлиссельбург и очищено все южное побережье Ладоги. Была восстановлена сухопутная связь Ленинграда с Большой землей, проложены автомобильная и железная дороги, получившие название «Дорога победы». К этому моменту в городе оставалось около 800 тыс. жителей

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Б. Кудояров

Таблички с надписью «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», появившиеся в Ленинграде во время блокады, были позднее воссозданы в память о трагических событиях

Фото: Lvova / Wikipedia

27 января 1944 года была окончательно снята блокада Ленинграда, длившаяся почти два с половиной года. По разным данным, за это время погибли от 300 тыс. до 1,5 млн человек, подавляющее большинство умерло от голода. 1 мая 1945 года за героизм и мужество, проявленные жителями во время блокады, Ленинград получил звание города-героя

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

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