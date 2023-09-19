Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новой кроссовере, который прибыл на российский рынок из Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geely Фото: Geely

Официальные дилеры марки Geely в России начали принимать заказы на еще одну модель. Линейка на сегодняшний день состоит из флагманского внедорожника Geely Monjaro, спортивного кросс-купе Geely Tugella, семейного кроссовера Geely Atlas Pro и городского кроссовера Geely Coolray.

Новая модель, которая называется Belgee X50, — это тоже городской кроссовер, который вроде выглядит похожим на привычный нам Coolray. Так это он, собственно, и есть. Просто модель приехала из Белоруссии, о чем и говорят первые три буквы в ее названии.

Geely, к слову, уже давно завоевали белорусский рынок, и под Минском у компании довольно мощное предприятие. В стране первые экземпляры Belgee X50 появились еще в начале августа, и тут же были обследованы тамошними коллегами. Из отличий от Coolray они обнаружили лишь аккумуляторную батарею российского производства и шильдики с буквами BG, чтобы ни с кем не спутать. Ну и цена машины стала поменьше.

У нас, кстати, она тоже вполне себе конкурентоспособная. С учетом действия специальных условий на покупку по программе trade-in это чуть больше 2 млн руб. Много ли вы у нас сегодня найдете действительно качественных кроссоверов за такую цену?

Технически модель не изменилась. Belgee X50 предлагается с бензиновым двигателем объемом 1,5 л., развивающим 150 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Привод передний. Уже в начальной комплектации кроссовер оснащен такими красивыми и полезными вещами, как легкосплавные колесные диски 17-го диаметра, светодиодные дневные ходовые огни, кондиционер, электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания автомобиля на месте AutoHold, задними датчиками парковки и камерой заднего вида.

А еще у него есть круиз-контроль с ограничителем скорости и функция запуска двигателя кнопкой в салоне и дистанционно — с помощью ключа.