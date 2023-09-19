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Прожиточный минимум Пермского края в 2024 году увеличится на 809 рублей

Краевые власти увеличат прожиточный минимум региона в новом году до 14 034 руб. свидетельствует подписанное вчера губернатором Прикамья Дмитрием Махониным постановление правительства. В 2023 году прожиточный минимум в крае составляет 13 225 руб.

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 15 297 руб., для пенсионеров – 12 069 руб., для детей – 13 948 руб., уточняется в документе.

Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года и будет действительно до 31 декабря того же года.

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