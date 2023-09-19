Европа обнаружила хищения помощи в Сомали

Евросоюз временно прекратил финансирование Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Сомали после того, как расследование ООН раскрыло масштабную коррупцию и хищение гуманитарной помощи в этом африканском государстве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Feisal Omar / Reuters Фото: Feisal Omar / Reuters

Как сообщает Reuters, Европейский союз прислушался к сообщениям о том, что предоставляемая им помощь по закупке продовольствия для Сомали стала жертвой коррупции и хищений. В прошлом году Еврокомиссия предоставила через ВПП $7 млн помощи Сомали, в целом, по данным ООН, Сомали получило более $2,2 млрд гуманитарной помощи для защиты от голода. По данным источников Reuters, сейчас «Еврокомиссия в тесном сотрудничестве с ВПП работает над решением системных проблем» распределения продовольственной помощи в Сомали. Сами поставки продуктов в эту страну пока не приостановлены.

В последние два года ООН регулярно получала жалобы на то, что продовольственная помощь в Сомали либо не доходит до голодающих людей, либо их заставляют за нее платить.

Помощь в первую очередь шла сомалийцам, живущим в лагерях для внутренне переселенных лиц. В эти лагеря, расположенные недалеко от больших городов, помещают людей, вынужденных из-за засухи, неурожая и голода покинуть свои деревни в поисках пищи. Всего в Сомали в продовольственной помощи, в том числе в таких лагерях, нуждаются более 7,3 млн человек. В нынешнем году по поручению ООН было проведено расследование, результаты которого опубликовало 18 сентября специализированное издание Devex. Собранные в 55 лагерях данные показывают, что во всех из них есть факты хищения и коррупции. Помощь доходит до лагерей, но ее распределением внутри занимается администрация и охрана из числа местных жителей.

Проверка показала, что члены администраций, охрана, а зачастую также представители местной власти, военные, полицейские, подрядчики и сотрудники гуманитарных организаций получают свою долю помощи, распоряжаясь ею по своему усмотрению.

Часть перепродается, часть используется для своих нужд, лишь небольшая часть доходит до тех, кто в ней действительно нуждается. Жителей лагерей вынуждают при этом платить за эти продукты, угрожают расправой или изгнанием из лагеря, если они расскажут о происходящем.

По данным Reuters, сейчас ВПП занимается проверкой партнерских организаций в Сомали, участвующих в передаче продуктов голодающим. В сомалийском Управлении по чрезвычайным ситуациям, которое координирует правительственную гуманитарную помощь, сообщили, что власти страны намерены провести проверку на основе данных расследования ООН. Однако в ведомстве отметили, что вышеуказанные системы доставки и распределения продовольственной помощи действуют «за пределами правительственных каналов». США, которые являются крупнейшим гуманитарным донором Сомали, также проводят проверку по фактам расследования ООН. Представитель Агентства США по международному развитию (USAID) Джессика Дженнингс заявила Reuters, что США оценивают масштабы проблемы и «уже предпринимают шаги для защиты получателей и намерены добиться того, чтобы средства налогоплательщиков использовались для помощи уязвимым категориям граждан в Сомали, как это и должно быть».

Алена Миклашевская