Законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. руб. отправлен на доработку

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности сочла законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при доходах ниже 30 тыс. руб. в месяц недоработанным. В отзыве правительства, текст которого приводит ТАСС, в частности, указано, что воспользоваться льготой смогут не только малоимущие, а значит, проект закона «нуждается в существенной доработке».

Законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. руб. в месяц, был разработан депутатами Госдумы от ЛДПР и направлен на отзыв в правительство в июне. В ЛДПР утверждали, что отмена НДФЛ для указанной категории граждан позволит увеличить их семейный бюджет, что поспособствует экономическому росту России. Предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

В отзыве правительство указало, что положения законопроекта не связывают право на отмену НДФЛ с общим уровнем дохода налогоплательщика, включая доходы от иных видов деятельности, а значит, воспользоваться льготой смогут и не относящиеся к малоимущим налогоплательщики.

Кроме того, в правительстве указали на уже существующие меры по снижению налоговой нагрузки по НДФЛ. В том числе на применение различных видов налоговых вычетов, которые позволяют уменьшить налогооблагаемый доход до нуля. «С учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке»,— говорится в документе.

В настоящее время ставка налога на доходы физических лиц в России составляет 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн руб., для остальных — 13%.

Милена Костерева