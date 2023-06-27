Депутаты от ЛДПР предложили отменить НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий направил на отзыв в правительство законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. руб. в месяц. Это позволит людям повысить уровень жизни, считают авторы инициативы.

По их мнению, порог в 30 тыс. руб. является оптимальным, так как почти вдвое превышает минимальный размер оплаты труда. В ЛДПР убеждены, что отмена НДФЛ для выбранный категории граждан позволит им увеличить семейный бюджет, что поспособствует экономическому росту России, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

В случае принятия проекта закона он вступит в силу с 1 января 2024 года. В финансово-экономическом обосновании к проекту говорится, что его принятие потребует дополнительных бюджетных средств. Их точный объем пока определить невозможно, так как неизвестно число граждан, чья зарплата не превышает 30 тыс. руб.

Сейчас ставка налога на доходы физических лиц в РФ составляет 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн руб., для остальных — 13%.

Лаура Кеффер