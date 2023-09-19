В 2022 году российские компании сменили рекордное число глав финслужб за восемь лет

Около четверти российских компаний сменили глав финансовых служб (CFO) в 2022–2023 годах, следует из исследования консалтинговой группы «Консалтинг. Факты. Результаты» (КФР). В материалах КФР отмечается, что в 2022 году сменилось рекордное число глав финансовых служб за восемь лет, что отражает «общее состояние турбулентности в российском бизнесе в прошлом году».

В выборку для анализа КФР вошло 75 компаний из топ-100 крупнейших по капитализации компаний России, составленного «РИА Рейтинг».

Согласно исследованию консалтинговой группы, которое приводит Forbes, в прошлом году глав своих финансовых служб сменило 21,5% компаний. За первое полугодие 2023 года о смене финансовых директоров объявило пока только 1,3% компаний.

В 2022–2023 годах доля назначенных на должности глав финансовых служб составила 23%, подсчитали в КФР. Значительная доля кадровых изменения пришлась на потребительский сектор, где глав финслужб сменило 29% компаний. Реже всего людей на этих должностях меняли в финансовом секторе: только 13% компаний объявили о смене CFO.

В качестве одной из причин высокого показателя смены финансовых директоров в российских компаниях управляющий партнер КФР Антон Стороженко назвал санкции. «Кого-то, безусловно, пугала перспектива работать в компании, которая оказалась под санкциями; у других были семейные обстоятельства, связанные с релоцированием за рубеж; третьи лишались позиций, оказавшись неспособными преодолевать экстраординарные вызовы, возникшие перед российским бизнесом»,— объяснил господин Стороженко.

В то же время Антон Стороженко отметил, что за прошедшие полтора года расширился и спектр задач, выполнение которых поручено главам финансовых служб. «За последние полтора года финансовые директора, функционал которых и так расширялся, получили новые вызовы, связанные с разрывом логистических цепочек и санкционными ограничениями»,— добавил он.

Как в июле писал «Ъ», доля компаний, жалующихся на нехватку кадров, выросла до рекордного значения за всю историю наблюдений — до 50% (об избытке рабочих рук говорит лишь 1,6% опрошенных). При этом безработица в России сократилась с 1991 года до исторического минимума 3% по итогам июля против 3,1% в июне.

О том, как в 2022 году предприниматели пытались сохранять и развивать бизнес,— в спецпроекте «Ъ» «Свое дело в СВО-времена».