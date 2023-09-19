Муниципальное электросетевое предприятие Соликамска реорганизовали в краевое

Соликамское МУП «Городские коммунальные электрические сети» реорганизовано в Пермское краевое государственное предприятие «Северные краевые электрические сети». Как сообщается в группе думы Соликамского городского округа в соцсети «ВКонтакте», реорганизация была проведена 31 августа. Кроме того, по данным Kartoteka.ru, в тот же день предприятие перешло из собственности администрации Соликамска в собственность региональных минЖКХ и минимущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, 8 декабря 2022 года Законодательное собрание Пермского края приняло закон о передаче полномочий по электроснабжению на уровень региональной власти. Изначально планировалось, что электросети будут объединены и переданы ООО «Краевая сетевая компания» (КСК), которое было учреждено АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (100% акций в собственности регионального минстроя). Однако ряд муниципалитетов, в том числе Соликамск, долгое время выступали против передачи электросетей ООО. Тогда в начале марта краевое министерство ЖКХ создало для этих целей ПКГУП «Краевые электрические сети». После этого, в апреле, дума округа приняла решение о передаче электросетевого комплекса в собственность края.