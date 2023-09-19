«Известия»: цены на автомобили в России могут вырасти на 10-20% до конца года

Генеральный директор компании-автодилера «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что до конца нынешнего года цены на автомобили в России могут вырасти на 10-20%. По его словам, подорожание коснется как отечественных авто, так и иномарок.

«В конце 2023 года уровень продаж во многом будет зависеть от внешних факторов. На 10–20% точно подорожают как отечественные, так и официально импортируемые автомобили»,— сообщил «Известиям» господин Терлюкевич.

Как пояснил эксперты, прогнозы по повышению стоимости машин в РФ во второй половине 2023 года, оправдались, однако ситуация на рынке остается стабильной, пересмотр цен практически не сказался на динамике продаж. Андрей Теплюкевич полагает, что в общей сложности в России по итогам года может быть продано порядка 1 млн автомобилей, что превысит прошлогодний показатель на 25%.

Ранее стало известно, что рост цен на автомобили в РФ, начавшийся в августе на фоне роста утильсбора и ослабления рубля, сохраняется в сентябре. В среднем, по данным проведенного “Ъ” опроса дилеров, удорожание составило от 4%, доходя до 20% в отдельных случаях. Причем участники рынка говорят, что марки еще не переложили все новые расходы в цены и пока могут их сдерживать. На рынке даже сохраняются скидочные программы — аналитики полагают, что это указывает на осторожность марок в условиях высокой конкуренции. Таким образом, как отмечают участники рынка и автоэксперты, подорожание автомобилей неизбежно продолжится.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Цены все еще рулят».

Александр Кислов