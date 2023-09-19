Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Известия»: цены на автомобили в России могут вырасти на 10-20% до конца года

Глава «АвтоСпецЦентр» Терлюкевич: автомобили в РФ вскоре подорожают на 10-20%

Генеральный директор компании-автодилера «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что до конца нынешнего года цены на автомобили в России могут вырасти на 10-20%. По его словам, подорожание коснется как отечественных авто, так и иномарок.

«В конце 2023 года уровень продаж во многом будет зависеть от внешних факторов. На 10–20% точно подорожают как отечественные, так и официально импортируемые автомобили»,— сообщил «Известиям» господин Терлюкевич.

Как пояснил эксперты, прогнозы по повышению стоимости машин в РФ во второй половине 2023 года, оправдались, однако ситуация на рынке остается стабильной, пересмотр цен практически не сказался на динамике продаж. Андрей Теплюкевич полагает, что в общей сложности в России по итогам года может быть продано порядка 1 млн автомобилей, что превысит прошлогодний показатель на 25%.

Ранее стало известно, что рост цен на автомобили в РФ, начавшийся в августе на фоне роста утильсбора и ослабления рубля, сохраняется в сентябре. В среднем, по данным проведенного “Ъ” опроса дилеров, удорожание составило от 4%, доходя до 20% в отдельных случаях. Причем участники рынка говорят, что марки еще не переложили все новые расходы в цены и пока могут их сдерживать. На рынке даже сохраняются скидочные программы — аналитики полагают, что это указывает на осторожность марок в условиях высокой конкуренции. Таким образом, как отмечают участники рынка и автоэксперты, подорожание автомобилей неизбежно продолжится.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Цены все еще рулят».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...