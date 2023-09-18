Губернатор Гладков: ПВО сбила три воздушные цели на подлете к Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вечером 18 сентября системы противовоздушной обороны отразили атаку на Шебекинский городской округ. По его информации, в небе над регионом было «сбито три воздушные цели».

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи (ЛЭП)»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в настоящее время аварийные службы занимаются восстановлением поврежденных ЛЭП.

Утром 18 сентября белгородский губернатор сообщал, что под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Глотово, после чего было зафиксировано повреждение линий электропередачи. Накануне Вячеслав Гладков сообщал об уничтожении в небе над областью украинского беспилотника самолетного типа

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов