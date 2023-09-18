Турецкий курорт ставит на здоровый образ жизни

Расположенный на берегу Средиземного моря в окружении могучих Таврских гор курорт Cullinan Belek выстроен в рамках экологичной архитектурной концепции. На территории курорта произрастает 574 вида растений и обитает 109 различных видов птиц. Номерной фонд включает 600 дизайнерских номеров и 10 роскошных вилл, в распоряжении гостей — 4 ресторана системы «шведский стол», 6 ресторанов a la carte, 5 баров и кондитерская.

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На спортивную площадку здесь можно попасть, не выходя из номера. К услугам гостей в комнатах — беговая дорожка, велотренажер и спортивный инвентарь. Любителей водных развлечений ждут 800-метровый частный пляж, многочисленные бассейны и даже собственный аквапарк. В спа-комплексе С`espace Spa площадью 8 тыс. кв. м проживающие могут насладиться атмосферой спокойствия и широким выбором оздоровительных процедур. Впечатляет диапазон программ активного отдыха курорта: от занятий в просторном спортзале до игры в гольф на 36-луночном поле, расположенном между морем и речкой.

Елизавета Федутинова