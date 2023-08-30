Госзаказ примет гарантии ЕАЭС

Страны ЕАЭС продолжают устранять барьеры на рынке общих закупок — до сих пор свободный доступ поставщиков из ЕАЭС к наиболее крупному российскому рынку осложняют технические требования, например, к банковским гарантиям. Они определяются на национальном уровне, а российское законодательство заметно ограничивает перечень банков — они должны состоять в списке Минфина и получить кредитный рейтинг российского рейтингового агентства. Теперь страны «пятерки» договорились о снятии таких ограничений и взаимном признании гарантий всех стран ЕАЭС — соглашение об этом подписал совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совет ЕЭК закончил уборку основных препятствий для поставок товаров и услуг из ЕАЭС российским госзаказчикам

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Совет ЕЭК закончил уборку основных препятствий для поставок товаров и услуг из ЕАЭС российским госзаказчикам

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вчера члены совета ЕЭК подписали соглашение о взаимном признании банковских гарантий для целей госзакупок — теперь его должны ратифицировать страны—участники союза. Хотя формально в ЕАЭС декларируется отсутствие ограничений для взаимного доступа на рынки госзакупок, на практике его тормозят различия в требованиях национальных законодательств стран-участниц. Поставщики жаловались на искусственные барьеры из-за невозможности получить гарантии в банках своих стран и на отсутствие взаимного признания электронной цифровой подписи. Поэтапно барьеры устраняются — в 2022 году коллегия ЕЭК утвердила перечень мер по полноценной цифровизации госзакупок в ЕАЭС, в том числе по доработке функционала торговых площадок для работы с национальными ЭЦП (см. “Ъ” от 24 августа 2022 года).

Сейчас у поставщиков из ЕАЭС есть два варианта обеспечения заявки на участие в госзакупках в РФ — за счет банковской гарантии и денежного взноса на счет заказчика, организатора закупок или оператора электронной торговой площадки,— и оба они для корректной работы требовали вмешательства сверху. Так, Минфин РФ для борьбы со сговорами на торгах потребовал от участников рынка зачислять обеспечение заявок на торгах не заказчикам или организаторам торгов, а на спецсчета в уполномоченных банках, но поставщикам из ЕАЭС для этого нужно было встать на учет в ФНС и выполнить целый ряд формальностей. С июня этот барьер был снят (см. “Ъ” от 19 июня).

Что касается банковских гарантий, то по договору о ЕАЭС требования к ним определяются на национальном уровне — в РФ для участия в госзаказе требуются гарантии банков, которые включены в перечень Минфина и имеют кредитный рейтинг от российских рейтинговых агентств, а гарантии банков других стран не принимались. «Теперь ограничение будет устранено. Страны смогут использовать в качестве обеспечения своей заявки в госзакупках в государствах союза банковскую гарантию, выданную их банками-резидентами, соответствующими установленным критериям, и эта гарантия заказчиком должна быть принята»,— объясняет министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыт Султанов.

Требования к банкам, чьи гарантии будут признаваться в других государствах ЕАЭС при госзакупках, и подходы по формированию перечня таких банков, а также порядок ведения реестра выданных банковских гарантий уже определены. Среди требований к банкам — отсутствие у них подтвержденных в судебном порядке необоснованно неисполненных или исполненных не в полном объеме обязательств перед заказчиком по банковской гарантии за последний год. Кроме того, объем собственных средств банка должен составлять в эквиваленте не менее $60 млн. Для банков Киргизии предусмотрен переходный период до января 2030 года — эквивалент не менее $50 млн при нормативе достаточности капитала не ниже 12,5%. Это унифицированные показатели, которые также определены в Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС. При несоответствии банка требованиям соглашения он может быть исключен из перечня, но обязан будет исполнить обязательства по ранее выданным гарантиям.

Работа по устранению барьеров на рынках стран ЕАЭС заметно активизировалась в 2022 году — с ростом интереса РФ к союзным рынкам в условиях санкций.

Так, объемы взаимной торговли стран в прошлом году резко возросли: в 2020 году взаимные поставки составляли $282 млн, в 2021 году — $564,3 млн, а в 2022 году — $3,1 млрд, следует из предварительных данных ЕЭК. Россия при этом остается наиболее привлекательным рынком: в 2021 году при общем объеме закупок на пространстве ЕАЭС в $152 млрд на РФ приходилось $126,6 млрд. В 2022 году общий объем закупок предварительно оценивается в $189,9 млрд, оценок доли РФ нет, но, по грубым оценкам “Ъ”, она может составлять $158 млрд (по данным Минфина, объем госзакупок в 2022 году составил 11,1 трлн руб., расчеты при среднем курсе доллара на конец 2022 года в 70 руб.).

Диана Галиева