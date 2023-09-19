Экзамен на доверие

В День города в Воронеже вновь избранный губернатор Александр Гусев принял присягу. Церемония инаугурации прошла в большом зале правительства в присутствии более 200 человек, в том числе федеральных чиновников и депутатов, а также руководителей различных органов власти. Почетные гости отметили успехи главы региона и обозначили ожидающие решения проблемы, среди которых депопуляция, высокая аварийность на дорогах и отравления спиртосодержащей продукцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На посту воронежского губернатора Александр Гусев намерен повышать потенциал экономики и патриотически консолидировать общество

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ На посту воронежского губернатора Александр Гусев намерен повышать потенциал экономики и патриотически консолидировать общество

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Утром в субботу, 16 сентября, в большом зале правительства Воронежской области в рамках 34-го заседания областной думы прошла торжественная церемония вступления в должность губернатора Воронежской области Александра Гусева. Он победил в выборах, набрав 76,83% голосов, привел цифры председатель облизбиркома Илья Иванов. За господина Гусева проголосовали 713 150 тыс. человек.

После получения удостоверения об избрании на должность губернатора Александр Гусев принес присягу на верность Конституции РФ и уставу Воронежской области. Он торжественно поклялся верно служить народу и добросовестно выполнять возложенные на него высокие обязанности, защищать права граждан, соблюдать Конституцию и законы РФ, а также устав и законы Воронежской области.

Первым на церемонии поздравил Александра Гусева со вступлением в должность полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. «Благодаря конкурентным преимуществам и эффективному руководству область регулярно демонстрирует успехи в самых разных отраслях, реализации национальных проектов и стратегических инициатив главы нашего государства,— отметил чиновник.— Главный результат вашей работы — это сохранение положительной динамики развития экономики региона. Объем инвестиций, вложенных в экономику Воронежской области за пять лет, составил почти 1,5 трлн руб. Региональная промышленность приросла на треть, запущен ряд крупных предприятий. Область производит сотни видов агропродукции, а по вкладу в общероссийский объем сельхозпродукции занимает третье место в стране и сохраняет лидирующие позиции среди регионов нашего округа».

Также полпред подчеркнул успехи области в социальной, туристической и культурной сферах и помощь властей семьям участников специальной военной операции.

Господин Щеголев также обозначил и проблемы, которые предстоит решить руководству Воронежской области. По его словам, это прежде всего высокий уровень аварий на дорогах местного значения, а также большое количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией. «К тому же в регионе остро стоит проблема демографии. 25 лет Воронежская область находится в режиме депопуляции. И режим этот наступил раньше, чем в стране в целом. Эту проблему необходимо исправлять, применять подходы улучшения повседневной среды для жизни семей с детьми. Помимо традиционной инфраструктуры, необходимо обеспечивать качественный досуг, дополнительное образование, а также позитивный информационный фон,— сказал Игорь Щеголев.— Уверен, что слаженная работа всех органов власти с опорой на поддержку жителей области поможет преодолеть вам (Александру Гусеву.— «Ъ») любые трудности».

После поздравления полпреда председатель облдумы Владимир Нетесов зачитал поздравительную телеграмму от зампреда Госдумы РФ Алексея Гордеева, руководившего Воронежской областью с 2009 по 2017 год. «Верю, что грамотно выстроенная кадровая политика, объединение усилий региональных и муниципальных команд, а также сохранение эффективной модели управления регионом помогут вам добиться целей, озвученных в вашей предвыборной кампании»,— было сказано в поздравлении. Господин Гордеев пообещал продолжить продвижение интересов региона на федеральном уровне.

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий назвал день принятия Александром Гусевым присяги «великим днем»: «Вас избрали воронежцы. А общество воронежцев очень сложное. Чтобы стать лидером и заинтересовать жителей и общество, нужно иметь хорошую деятельную команду, обладать большими личными качествами, которые были бы направлены на конструктивное созидание и благополучие на воронежской земле и в государстве в целом,— сказал митрополит.— Слава Богу, вы умело пользуетесь данными вам от Бога талантами, и народ вас любит. Мы благодарим Бога, что он привел вас на воронежскую землю».

«Прошедшие выборы стали для меня главным экзаменом на доверие жителей Воронежской области и руководства страны,— признался после поздравительных выступлений Александр Гусев.— Я воодушевлен тем, что этот экзамен прошел успешно. Результаты голосования земляков расцениваю как позитивную оценку сделанного в предыдущие годы и как моральную поддержку на будущее». Он отметил, что власти имеют силы, ресурсы и представление о том, как именно должен развиваться регион.

Ориентирами, по словам господина Гусева, станут направления государственной политики, связанные с повышением потенциала экономики, благосостояния граждан и патриотической консолидации общества.

Сергей Толмачев