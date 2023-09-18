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Коммерсантъ FM
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В отношении депутата Госсовета Татарстана возбуждено дело о хранении наркотиков

В Татарстане следственное управление (СУ) Следственного комитета России возбудило уголовное дело против депутата Госсовета республики Рустема Хасанова. Его подозревают в незаконном хранении наркотических средств, говорится в сообщении ведомства.

Рустем Хасанов

Рустем Хасанов

Фото: gossov.tatarstan.ru, Коммерсантъ

Рустем Хасанов

Фото: gossov.tatarstan.ru, Коммерсантъ

По данным следствия, 17 сентября сотрудники полиции остановили депутата на Беломорской улице в Казани, при себе у него был «полиэтиленовый пакет с 1,88 грамма наркотического средства». «Мужчина выбросил пакет на дорогу, и в дальнейшем он был изъят сотрудниками правоохранительных органов»,— отметили в СУ.

Сам Рустем Хасанов сообщил журналистам, что в воскресенье, 17 сентября, его действительно остановили полицейские, но при себе у него ничего не нашли. Депутат добавил, что на него составили административный протокол (по всей видимости, из-за отказа от медицинского освидетельствования). Позже Рустема Хасанова отпустили.

Рустем Хасанов не стал комментировать сообщение СУ о возбуждении уголовного дела. «Юрист мне советовал категорически отказаться от каких-либо комментариев СМИ»,— заявил он «Ъ».

Рустем Хасанов — депутат Госсовета Татарстана с 2018 года (повторно переизбран в 2019 году как самовыдвиженец). Он также учредитель обанкротившегося ООО «Реставратор», которое занималось восстановлением исторических памятников в Татарстане. В апреле 2022 года Арбитражный суд объявил банкротом и самого Рустема Хасанова, назначив процедуру реализации его имущества.

Кирилл Антонов, Казань

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