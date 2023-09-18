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Московские сети АЗС повысили цены на дизельное топливо

Средневзвешенная цена дизельного топлива на столичных заправках за неделю с 11 по 18 сентября возросла до 62,13 руб. за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

На заправках «НефтьМагистрали» зафиксировано наибольшее подорожание дизельного топлива — на 2 руб., до 68,19 руб./л. На заправках «Татнефть» дизтопливо подорожало на 57 коп., до 61,06 руб./л, «Роснефть» и Teboil — на 50 коп., до 61,53 и 62,32 руб./л, «Газпром нефть» — на 40 коп., до 61,81 руб. л, «Транс АЗС» — на 7 коп., до 63, 96 руб./л. На заправках ЛУКОЙЛ и ЕКА дизтопливо подорожало на 8 коп., до 61,68 и 61,96 руб./л соответственно.

Цены на бензин и дизельное топливо растут на протяжении нескольких месяцев. С начала сентября бензин марки АИ-92 на оптовых торгах на СПбМТСБ подорожал в европейской части России на 9%, до 70,44 тыс. руб. за тонну, марки АИ-95 — на 2,2%, до 76,4 тыс. руб. за тонну. Дизельное топливо прибавило 8,5%, до 73,75 тыс. руб. за тонну. Правительство рассматривает введение пошлины на экспорт топлива, чтобы стабилизировать цены на нефтепродукты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо пугают пошлиной».

Полина Мотызлевская

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